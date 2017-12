Descartan llamadas de emergencia del submarino argentino antes de desaparecer

AFP

Buenos Aires (Argentina)

La marina de guerra argentina descartó este miércoles que el submarino desaparecido con 44 tripulantes hace tres semanas en el Atlántico Sur haya realizado llamadas de emergencia antes de perderse y anunció que continuará la búsqueda.

El registro de una empresa satelital sobre ocho contactos realizados la madrugada del 15 de noviembre, fecha del último contacto con el submarino "ARA San Juan", abrió conjeturas respecto a que se trataran de pedidos de auxilio.

"No son llamadas de emergencia son intentos de enlaces a Internet", afirmó el portavoz de la Armada Argentina (marina de guerra), capitán de navío Enrique Balbi, al brindar el parte diario sobre la búsqueda.

Se trata de registros que "ya habían sido informados" al Ministerio de Defensa y a la jueza que investiga la desaparición del submarino, señaló.

Para la Armada, el dato "más importante" surge del último contacto cuando el submarino reporta en "una llamada de voz de telefonía satelital que se encontraba en inmersión y sin novedades de personal, rumbo a Mar del Plata", dijo.

El San Juan desapareció tras reportar una avería de baterías cuando regresaba desde Ushuaia (extremo austral de Argentina) hacia su apostadero en Mar del Plata, 400 km a sur de Buenos Aires.

Un organismo internacional reportó una explosión submarina en esa ruta horas después del último contacto del sumergible.

El ministro de Defensa Oscar Aguad, admitió que ya no esperan encontrar sobrevivientes.

- Ayuda internacional -

Un intenso operativo internacional con la participación de 13 países desplegó una búsqueda en el Atlántico convocada dos días después del último contacto. Al momento no arrojó resultados.

Rusia y Estados Unidos enviaron equipos de alta tecnología. La cubierta de un buque privado fue reformada para poder transportar un sumergible capaz de traer a superficie a los tripulantes cuando aún se creía que podían estar con vida.

La Armada dió por terminada el 30 de noviembre las tareas de rescate de la tripulación al descartar su supervivencia y mantiene desde entonces la búsqueda del San Juan.

La decisión desató indignación y dolor entre los familiares que permanecen en la base de Mar del Plata, convertida en un centro de plegarias por la vuelta de los marinos.

"No entiendo esta decisión de la Armada. Es apurada e infundada. Le exijo al presidente Mauricio Macri que revierta la decisión de abortar el rescate. Los estamos abandonando y yo no me permito quedarme callado", dijo tras la medida Luis Tagliapietra.

Es padre de Damián, un teniente de corbeta de 27 años que navegaba en el San Juan y querellante en la causa que investiga lo sucedido.

El gobierno se comprometió a seguir la búsqueda.

Un sumergible ruso capaz de rastrear a 6.000 metros de profundidad se encuentra en el área "en rastreo", dijo Balbi.

La expectativa está centrada en un objeto detectado a unos 940 metros de profundidad en la ruta que debía realizar el submarino.

- Prudencia -

El presidente Mauricio Macri pidió prudencia este miércoles respecto a las hipótesis sobre lo sucedido.

"Para entender qué paso y por qué pasó, tenemos tiempo. Bajemos la ansiedad. Démosle prioridad a la búsqueda y a respetar los tiempos de los familiares", dijo el mandatario a la prensa durante un acto en Entre Ríos, a 300 km al norte de Buenos Aires.

"Hoy estamos en la búsqueda y seguiremos", dijo Macri. "Lo más importante en este momento lo más doloroso especialmente para los familiares de los marinos es que seamos respetuosos de ese dolor" afirmó.

Más temprano el Jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, ratificó que la búsqueda continuará aunque ya se haya descartado la posibilidad de rescatar a los tripulantes con vida.

"Un marino nunca abandona un hombre. Es algo propio de nuestra condición. Pero estamos en una fase crítica e incompatible con la vida humana. Vamos a investigar hasta las consecuencias finales, independientemente del trabajo que hace la justicia", dijo a Radio Mitre.

La jueza del caso Marta Yáñez, consideró que aunque el submarino nunca sea encontrado, la justicia podrá avanzar en saber qué pasó, pero "llevará tiempo".

"Hoy puedo casi asegurar que vamos a saber qué es lo que paso", dijo la jueza que el martes recibió de la Armada veinte cajas con documentación.

"En la cadena de mando puede haber muchas personas comprometidas", dijo la jueza que concentra la investigación en determinar "si hubo un ilícito".