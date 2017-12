Mujer encuentra aguacate de 2,3 kilos en Hawai

AP

Hawai

Una mujer de Hawai está a la espera de que Guinness World Records certifique el enorme aguacate que encontró como el más grande del mundo.

Durante una caminata Pamela Wang, de la Isla Grande, encontró un aguacate de 2,3 kilogramos (5 libras).

“Todos los días veo y recojo aguacates, pero este... era difícil no verlo, es del tamaño de mi cabeza”, comentó Wang.

Se reunió con amigos para mostrarles el enorme aguacate, quienes comenzaron a investigar en internet y descubrieron información que indicaba que podría tratarse del aguacate más grande del que se tenga registro.

Wang presentó una solicitud a Guinness y espera tener noticias dentro de los próximos dos meses. A solicitud de Wang, Ken Love, director ejecutivo de Productores de Frutos Tropicales de Hawai, presenció el pesaje del aguacate. Es requerimiento de Guiness que haya un experto presente.

“Los he visto más largos y los he visto más gordos, pero no ambos”, comentó Love, quien verificó que el fruto tuvo un peso de 2,37 kilogramos (5,2 libras).

Elizabeth Montoya, subgerente de relaciones públicas para Guinness World Records America Inc., escribió que la compañía no cuenta con una categoría para el aguacate más grande del mundo. Sin embargo, si tienen una para el más pesado.

En enero de 2009, Guinness verificó el aguacate que presentó Gabriel Ramírez Nahim, de Caracas, Venezuela, que tuvo un peso de 2,18 kilos (4 libras, 13,2 onzas), comentó Montoya.

Wang dijo que encontró el aguacate debajo de un árbol cuyas ramas cubren una calle. Cualquier fruto que cuelgue o caiga fuera de los límites de una propiedad privada queda disponible al público.