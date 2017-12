EE.UU. admite que tiene 2.000 soldados en Siria, más de lo dicho hasta ahora

EFE

Washington

Estados Unidos admitió hoy que tiene unos 2.000 soldados desplegados en Siria, cuatro veces más de lo que aseguró el Departamento de Defensa hace solo un mes.

Esa cifra no representa ningún incremento de tropas en el país, sino que refleja una contabilidad más precisa, declaró el portavoz del Pentágono, coronel Rob Manning, a los periodistas.



El pasado noviembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. aseguraron que el número de uniformados en Siria ascendía a 503, un número muy inferior al divulgado hoy por Manning.



El portavoz aseguró que, de hecho, el número de soldados estadounidenses en el país árabe sigue actualmente una "tendencia bajista", tras el reciente repliegue de unos 400 marines que ayudaron a fuerzas locales a reconquistar Al Raqa, la que fue capital de facto del grupo terrorista Estado Islámico (EI).



El coronel declinó especificar si esos 400 marines forman parte del contingente total.



"Son aproximadamente 2.000, más o menos. No queremos mostrar nuestras capacidades al enemigo", se limitó a afirmar Manning, al agregar que EE.UU. tiene unos 5.200 soldados en Irak, una cifra que no varía respecto a la difundida recientemente.



Esa cantidad también tenderá a la baja dado que la coalición liderada por EE.UU. para combatir al EI en Irak y Siria ha entrado en una fase de transición desde el apoyo a operaciones de combate a un respaldo a fuerzas locales para evitar el regreso de los yihadistas.