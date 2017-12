La vacunación terapéutica no suprime el VIH sin contar con antirretrovirales

EFE

Washington

La vacunación terapéutica no logra ayudar a los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida, a suprimirlo sin el respaldo de medicamentos antirretrovirales, indicó un estudio divulgado hoy por la revista especializada "Science Translational Medicine".

Aunque los antirretrovirales (ART) han ofrecido notables beneficios para prolongar la esperanza de vida entre los infectados con VIH, por ahora no han sido capaces de eliminar el virus dentro del cuerpo.



La vacunación terapéutica ha irrumpido en los últimos años como una estrategia potencial para impulsar la respuesta inmune contra el VIH, de manera que se controle el virus sin los ART.



El ensayo clínico fue encabezado por el doctor Michael C. Sneller, del Instituto Nacional de Alergia e Infecciones Infecciosas en Maryland (EE.UU.), y analizó a un grupo de personas infectadas por el VIH de EE.UU. y Canadá que habían comenzado a tomar antirretrovilares tras el primer diagnóstico.



Durante 36 semanas, todos los participantes continuaron el tratamiento de antirretrovilares, 14 de ellos recibieron inyecciones de vacunas terapéuticas y 15 soluciones salinas como grupo de control.



Cuando se dejaron los antirretrovirales, los investigadores no observaron un repunte del virus entre el grupo de control y el de tratamiento.



De hecho, cuatro de los quince con el placebo registraron una eliminación sorpresiva del virus, frente a 2 de los 14 suministrados con la vacuna.



"Queda aún por demostrarse si la vacunación terapéutica por sí sola puede producir una eliminación sostenida de la réplica del VIH en ausencia de antirretrovirales", subrayó Sneller.