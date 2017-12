Mujer guardó a su bebé muerto en el refrigerador de su casa en Perú

AFP

Lima, Perú

Una mujer guardó a su bebé muerto en el refrigerador de su casa en Lima, luego de que personal del hospital donde fue atendido se lo entregó sin esperar los trámites para sepultarlo, según relato a la prensa.

Mónica Palomino dio a luz el último sábado un bebé tras 25 semanas de gestación. La salud del menor se complicó y falleció el lunes. Explicó que, por presión del personal de seguridad del hospital tuvo que llevarse el cuerpo de su bebé a su casa para poder iniciar luego el trámites de la partida de defunción.

"Me entregaron a mi hijo cuando me dieron de alta. Se encuentra en la refrigeradora de mi casa porque no me dieron tiempo de hacer los trámites para su acta de defunción", dijo Mónica Palomino al canal de televisión ATV.

"Yo quiero enterrarlo y para hacerlo necesito los documentos de su defunción", relató la madre, que volvió la noche del martes al hospital Sergio Bernales en el distrito limeño de Comas, para reclamar.

Mientras tanto, el cadáver del menor se encuentra en la parte superior del refrigerador, que corresponde al congelador. En la puerta, ella colocó un letrero que dice "No Tocar".

"La señora de vigilancia del área de ginecología no me quería dejar salir del hospital si no me llevaba a mi bebé. Mi bebé se encuentra envuelto en pañal", aseguró.

El director del hospital, el doctor Julio Silva, informó el miércoles que se iniciarán las investigaciones por la denuncia de la mujer, porque los vigilantes rompieron todos los protocolos que existen.

"Asumo toda la responsabilidad. Lo que se debió hacer es esperar en el mortuorio (del hospital) a que se le emita el certificado de defunción, y luego de esto poder retirar el cadáver", dijo Silva a la prensa.

"Vamos a ir a la casa de la madre para iniciar los tramites funerarios", agregó.