Maduro dice que en Honduras ha ocurrido un "fraude" electoral "vulgar"

Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que en Honduras ocurrió un fraude "vulgar" en las elecciones presidenciales del pasado domingo que, una semana después, siguen sin arrojar un ganador mientras el país, decretado en estado de excepción, ha sido sacudido por protestas.

"Estaba viendo las inmensas movilizaciones hoy del pueblo hondureño en la calle, son ríos crecidos de gente, es impresionante, no han podido tapar esta noticia", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.



El líder chavista acusó al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás del "fraude" y del "golpe de Estado electoral" en la nación centroamericana.



"El pueblo de Honduras le dice no al fraude de la derecha proimperialista (...) creen que Honduras es una clase de esclava de los intereses imperialistas (...) no van a callar nuestra voz, tratan a Honduras como si fuera una esclava de los intereses de la derecha", prosiguió el gobernante.



Maduro instó a los venezolanos -que vivieron este año cuatro meses de protestas antigubernamentales que se saldaron con más de 120 muertos- y a los pueblos de Latinoamérica a "sacar lecciones" de la situación actual en Honduras.



"Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país pero es vulgar lo que se ha hecho contra el pueblo de Honduras, vulgar", remarcó.



De acuerdo con los últimos datos registrados por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras en su página web, el presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández tiene el 42,92 % de los votos, del 94,35 % de las mesas electorales escrutadas, mientras que el opositor Salvador Nasralla suma 41,42 %.



El estado de excepción lo decretó el Gobierno para frenar las manifestaciones violentas que se registraron desde el miércoles por un presunto "fraude" en su contra que denunció Nasralla, advirtiendo que su triunfo el pueblo lo defenderá en las calles.



Las manifestaciones, que han dejado al menos siete muertos, según medios locales, desembocaron en un vandalismo violento y de terror con el asalto e incendio de múltiples negocios pequeños, medianos y grandes en varias de las principales ciudades del país y muchos otros daños en obras públicas y bienes privados.



Una semana después de las elecciones Honduras sigue sin conocer al presidente electo por la falta de un acuerdo con la Alianza de Oposición contra la Dictadura para un escrutinio especial con más de un millar de actas inconsistentes, lo que se ha venido posponiendo desde el jueves.



En el país centroamericano no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que logre más votos.