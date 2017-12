Congresista Luis Gutiérrez apuesta al voto latino para presidir a los EE.UU.

EFE

San Juan

El congresista de origen puertorriqueño Luis Gutiérrez dijo hoy que apuesta al voto latino para su posible postulación a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2020 y así ayudar a reconstruir a un nuevo Puerto Rico en el siglo XXI.

"Si es la mejor manera para reconstruir a Puerto Rico es postulándome (compitiendo) para presidente, es algo que voy a considerar, pero primero hay que pasar tiempo organizando y escuchando", expresó Gutiérrez a periodistas a su llegada a la isla para una serie de actos de restaurar el territorio caribeño tras el paso del huracán María en septiembre pasado.



"Los políticos siempre empiezan con su auto-importancia. En este momento lo más importante es escuchar. Yo quiero escuchar a los centroamericanos, a los musulmanes y los puertorriqueños, porque todos tenemos un mismo reto: derrotar a Donald Trump", enfatizó.



Como plan de arranque, Gutiérrez se reuniría en la noche de este domingo con un grupo de puertorriqueños para impulsar una campaña sobre los registros de votaciones de estos habitantes caribeños en el estado de Florida, adonde se han ido alrededor de 200.000 personas luego del azote del ciclón María.



"¿Cuántos miles más se irán por la crisis? Es bochornoso", cuestionó Gutiérrez sobre la lenta recuperación de Puerto Rico por el Gobierno local y las ayudas del Gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de la "Isla del Encanto" por el huracán María hace ya más de dos meses.



Y a pesar de que Gutiérrez no ha oficializado su postulación a la presidencia estadounidense, ya adelantó que el latino Jesús García "está listo para asumir el escaño" que el boricua dejará en el Congreso en Washington.



Gutiérrez aseguró además que conversará con los trabajadores indocumentados en la agricultura en Estados Unidos sobre su proceso de legalidad en el país norteamericano.



Estos obreros, no obstante, han sido atacados por Trump al llamarlos "asesinos y narcotraficantes", mientras que a los puertorriqueños se les consideran "vagos".



"A ese presidente hay que reemplazarlo. Él no nos quiere", dijo Gutiérrez, quien llegó hoy a Puerto Rico en un vuelo desde Chicago, desde donde también viajó el arzobispo Blase Joseph Cupich, enviado por el papa Francisco para reforzar la presencia de la Iglesia Católica en los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán María.



"¿Cómo es posible que el papa haya tenido que enviar un cardenal? ¿Por qué no mandaron a Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Florida o Nueva Orleans?", cuestionó el congresista boricua.



Tras estos compromisos, el congresista participará en el programa de televisión "Jugando Pelota Dura", que comenzará a transmitirse el mismo lunes desde Univisión.



Al día siguiente, Gutiérrez se reencontrará con el expreso independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, con quien discutirá, entre varios temas, un plan de construcción de edificios en varias zonas de Río Piedras para que sirvan como organizaciones de base comunitaria para ayudar a los damnificados del huracán María.



Este es el cuarto viaje que realiza el congresista demócrata a Puerto Rico desde que el huracán María devastó la isla el pasado 20 de septiembre.



Gutiérrez, nacido en Chicago, es hijo de emigrantes puertorriqueños, aunque también ha vivido en Puerto Rico.



La familia Gutiérrez partirá de Puerto Rico hacia Chicago el martes próximo.