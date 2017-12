López Obrador analiza amnistiar narcotraficantes para lograr la paz en México

EFE

México

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de México en 2018, indicó que analiza una amnistía a líderes del narcotráfico, siempre que cuente con el apoyo de las víctimas, informó hoy el partido.

"Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo", expresó al culminar un mitin este sábado desde Chilapa, en el sureño estado de Guerrero.



López Obrador aclaró que en 2018 se creará una Comisión de la Verdad, que investigará el caso de los estudiantes y otros crímenes que han afectado al país, según recoge un boletín de Morena.



Comentó que no puede seguir este régimen de impunidad en México, y adelantó que se va a "limpiar la casa" y se hará todo lo que se pueda para que haya paz.



Insistió en que implementará un gobierno itinerante para pacificar al país y garantizar la paz y la seguridad: "no sólo voy a estar en Palacio Nacional", afirmó.



El líder izquierdista aseguró que en estos días los integrantes de la "mafia del poder crearon una burbuja" con el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien hoy presentó su registró como precandidato único del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).



"Pero ya se desinfló, estaba mejor posicionado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong", afirmó López Obrador.



En su acto de registro en la sede nacional del PRI, Meade dijo este domingo que está "del lado de las víctimas, no de los victimarios", en una referencia a las palabras de López Obrador del sábado.



En un comunicado, el presidente nacional del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, calificó la propuesta del dirigente de Morena como una "verdadera locura".



A su vez, el presidente del Consejo Nacional del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, consideró que la posibilidad de amnistiar a narcotraficantes demuestra desconocimiento de la realidad del país y desprecio por las leyes.



"Lo que este país necesita es justicia con todas aquellas personas que han sido víctimas del crimen organizado", expresó en un boletín.



El próximo 1 de julio de 2018 se celebrarán elecciones para renovar 3.416 cargos, entre ellos presidente, diputados, senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México.