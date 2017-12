El arte visto como herramienta para combatir la violencia contra mujeres

Fabio Agrana

EFE

Panamá

El arte, como el caso de una muestra de fotografías con mensajes para erradicar la violencia contra la mujer organizada en Panamá por la ONU, es una buena herramienta para combatir este fenómeno que se ha tornado "intolerable" en América Latina y el Caribe, dijeron altos funcionarios de Naciones Unidas.

La muestra "Ni una más", que se exhibe hasta el 15 de diciembre en el Centro Cultural de España en Panamá, reúne 13 fotografías de 11 agencias regionales de la ONU, cada una con un "mensaje clave" de la Agenda 2030 para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.



Son fotografías a colores y de gran formato, con imágenes de mujeres y niñas en el entorno de su familia, comunidad y lugares de trabajo, que retratan su condición social y vulnerabilidad de forma sensible y con gran calidad artística.



Las fotos van acompañadas de mensajes para acabar la violencia contra ellas por su condición de género, feminicidio, de los cuales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2016 se dieron 1.831 casos en 16 países de la región.



Esta exposición es parte de la campaña "ÚNETE" que todos los años realiza la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que "nadie se quede atrás" en la lucha contra este flagelo que sigue cobrándose la vida de las mujeres por el solo hecho de serlo.



Once representantes de agencias del sistema de Naciones Unidas se dieron cita esta semana en el lanzamiento de la exhibición en el Centro Cultural de España, y cada uno a su turno fue dándole lectura a un texto de entre 75 a 100 palabras con el mensaje clave, al lado de una fotografía que lo ilustraba.



A la jefa regional de ONU Mujeres, la brasileña Luz Carvalho, le correspondió leer el que indica que "la prevención de la violencia contra las mujeres requiere fortalecer el liderazgo político de los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), las políticas del Estado y asignar más recursos".



El costarricense Harold Robinson, coordinador residente de la ONU y representante del PNUD en Panamá, leyó el que se refiere a que "la prevención de la violencia contra mujeres y niñas requiere de la adopción de leyes especializadas".



Carvalho dijo a Efe que estos 13 mensajes "tienen muy claro cuáles son las violencias, las muchas violencias que afectan la vida de las mujeres".



Estas fotografías, y los mensajes que la acompañan, de acuerdo con Carvalho, son una buena herramienta que invita a detenerse para poder "observar, reflexionar, dejarse influenciar y conocer sobre las diferentes formas en que la mujer es afectada por la violencia".



"Sí, reflexionar y tomar acción porque los mensajes (y fotos) son claramente propositivos, no reflexión nada más, porque los números (de casos de feminicidios) no bajan", añadió la alta funcionaria de la ONU.



Insistió en que no solo es poner atención sobre la agresión y el ensañamiento de las que son víctimas ellas, sino pensar además en los diferentes actores de la sociedad que "tienen la responsabilidad de participar en el proceso de cambio de esta realidad", en la que uno, dijo, "empieza a hacer su propia parte".



La directora regional de ONU Mujeres indicó que "creemos mucho en esto, en hacer una revolución individual, en que las personas puedan ser los agentes de cambio en su propio lugar de trabajo, en su casa, en sus clubes deportivos, en los momentos de esparcimiento" para decir "basta a la impunidad" de los feminicidios.



Carvalho destacó que en algunos países de la región la impunidad llega al 98 % de casos que no son procesados, pero reconoció que en otros como Costa Rica, México y Brasil el sistema judicial es "muy rápido, y en 11 meses tenemos que el caso tiene que estar juzgado, analizado y la sentencia dada".



Robinson, por su parte, dijo a Efe que en la exposición se hace un llamado de atención al hecho que "es intolerable que en el siglo XXI aún las mujeres sigan sufriendo violencia por el simple hecho de ser mujer. Eso es intolerante, no se puede tolerar más".



Infelizmente, afirmó, "es un flagelo que afecta a todos los países del mundo, algunos más que otros, pero ese es un llamado que hacemos todos los años, y aquí lo estamos haciendo en Panamá".



Panamá es un país que ha avanzado y tiene una legislación que penaliza la violencia doméstica que ha dado resultados, "pero hay que seguir avanzando, pues lo más importante es acabar con la cultura machista y patriarcal que hace que comportamientos que son abusos sean tolerados y degeneren en violencia", agregó Robinson.



"Entonces ('Ni una más') es eso, una reflexión para toda la sociedad de que esto no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, y aquí estamos (en la ONU) para recordar eso", remarcó el coordinador del sistema de Naciones Unidas.