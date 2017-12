Trump niega haber pedido al FBI que cerrara investigación sobre Flynn

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el domingo que haya pedido al anterior director del FBI James Comey que cerrara una investigación sobre su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de haber mentido a la policía federal sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia.

"Yo nunca le pedí a Comey que parara de investigar a Flynn. Sólo (es) otra Noticia Falsa cubriendo otra mentira de Comey", escribió Trump en Twitter.

Trump había insistido el sábado en que su equipo de campaña no se coludió con Moscú en las elecciones estadounidenses del año pasado, y culpó al Departamento de Justicia y a su rival Hillary Clinton.

En esa ocasión el presidente afirmó que Flynn no había hecho nada ilegal durante el período de transición, entre su victoria en noviembre y su llegada a la Casa Blanca en enero.

"Tuve que despedir al general Flynn porque había mentido al vicepresidente (Mike Pence) y al FBI.

Se declaró culpable de esas mentiras. Es triste porque sus acciones durante la transición fueron legales. ¡No tenía nada que ocultar!", afirmó el mandatario en Twitter el sábado.

Trump pareció admitir con su mensaje que sabía que su exasesor también había mentido al FBI.

Eso es un punto muy sensible, porque en la época de la partida de Flynn, la Casa Blanca solo había dicho que le había mentido al vicepresidente Pence sobre sus intercambios con el entonces embajador ruso en Washington, Serguei Kislyak.

La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016 se acerca ahora a Trump. Si logra probar una colusión con Rusia o una obstrucción a la justicia, no debe excluirse un procedimiento de destitución del presidente.

Por otro lado, uno de los agentes más experimentados del FBI fue apartado de la investigación tras descubrirse mensajes en los que criticaba a Trump, informaron el sábado The Washington Post y The New York Times.

Peter Strzok, jefe adjunto de contraespionaje del FBI, estuvo hasta el último verano en primera línea de la investigación dirigida por el fiscal Mueller, según ambos diarios.

- "El sol, la luna y la verdad" -

El tuit de Trump sobre las mentiras de Flynn a Pence y al FBI, llevó al representante demócrata Adam Schiff a lanzar varias interrogantes desde la misma red social.

Schiff, miembro de la comisión de Inteligencia de la cámara baja, preguntó en un tuit por qué Trump demoró en cesar a Flynn y por qué no hizo algo antes de que el asunto se hiciera público. También preguntó por qué "presionó" a Comey para que abandonara la investigación.

El propio Comey pareció referirse a los hechos en la red social Instagram: "Parafraseando a Buda -- Tres cosas no pueden esconderse: el sol, la luna y la verdad".

Funcionarios de la Casa Blanca declararon, sin embargo, a The New York Times que Trump sólo estaba haciendo referencia a la declaración de culpabilidad de Flynn por haberle mentido al FBI sobre sus conversaciones con el entonces embajador Kislyak, acerca de las sanciones decretadas por el presidente Barack Obama a Rusia por su injerencia en las elecciones.