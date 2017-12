Gobernador NY critica al Gobierno EEUU por respuesta en Puerto Rico pos María

EFE

San Juan

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró hoy en San Juan que el gobierno estadounidense no ha hecho el trabajo que Puerto Rico se merece para su reconstrucción tras el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

"No creo que el gobierno federal hizo el trabajo que se merecían", afirmó Cuomo tras un almuerzo en un hotel de San Juan, donde acudieron unos 400 obreros de diversas empresas eléctricas de Nueva York que llevan en la isla caribeña tratando de levantar el servicio de electricidad, devastado por el ciclón.



Cuomo enfatizó que los puertorriqueños no son extranjeros, sino ciudadanos estadounidenses, "igual que todos ustedes", por su estado político como territorio de Estados Unidos como un Estado Libre Asociado.



"Cuando Norteamérica está en problemas, todos somos uno", sostuvo Cuomo, uno de los primeros políticos estadounidenses que visitó a Puerto Rico tras el paso del huracán María.



A su llegada, Cuomo se comprometió con el Gobierno puertorriqueño en traer todo tipo de ayuda para reconstruir a la isla, entre ellas, brigadas de electricidad.



No obstante, debido a la destrucción del servicio eléctrico en la isla, decenas de negocios han tenido que cerrar, lo que provocó desempleo y llevando a que miles de puertorriqueños dejen la isla y se muden a Estados Unidos, mayormente al estado de Florida.



"Cientos de miles de personas se han ido sin saber si la isla se recuperará. Esto lo decidirá con el tiempo en que la isla se recupere y ustedes harán eso posible", expresó Cuomo.



Entre las compañías que acudieron al acto de este sábado, estuvieron Con Edison, National Grid, Orange and Rockland Utilities, Oracle Utilities, New York Power Authority y la Guardia Nacional de Nueva York.



Algunas de estas empresas llevan al menos tres semanas en la isla reforzando a los más de 3.000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico que trabajan largas horas del día tratando de levantar el destruido servicio eléctrico en la isla.