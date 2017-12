Trump considera "vergonzoso" el veredicto de no culpabilidad a indocumentado

EFE

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró hoy "vergonzoso" el veredicto de no culpabilidad acordado por un jurado de California por la muerte de una joven en San Francisco a manos de un indocumentado mexicano.

"¡Un veredicto vergonzoso en el caso de Kate Steinle! No es de extrañar que la gente de nuestro país esté tan enfadada con la inmigración ilegal", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



Steinle murió en julio de 2015 en San Francisco (California) por el impacto de una bala disparada por el mexicano José Inés García Zarate, que había sido deportado cinco veces de Estados Unidos y no tenía papeles.



Las autoridades locales de San Francisco habían dejado semanas antes del suceso en libertad condicional a García Zarate, que tenía una orden de deportación a México.



El caso adquirió gran notoriedad durante la pasada campaña a la Casa Blanca porque Trump lo utilizó como arma contra los indocumentados y contra las "ciudades santuario", esas que como San Francisco protegen a los inmigrantes de la deportación.



Hoy, un jurado de California declaró a García Zarate no culpable de los cargos de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y de homicidio involuntario, mientras que sí lo halló culpable del delito de posesión de arma de fuego.