Paraguay no asistirá a reunión del diálogo venezolano en Dominicana por asuntos internos

EFE

Caracas

Paraguay no participará en la próxima reunión del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, como estaba previsto, debido a los procesos internos en ese país por las elecciones del 17 de diciembre, informó hoy un portavoz de la alianza antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"En efecto el día de ayer el Gobierno de Paraguay informó que por razones internas de ellos, de sus procesos internos electorales se les dificultaba asistir a este esfuerzo", dijo Vicente Díaz, uno de los delegados de la oposición venezolana en el proceso de diálogo político.

Sin embargo, Díaz indicó que aunque este país no esté presente en la reunión del fin de semana, espera que sí pueda participar, como garante, en próximos encuentros.

El hecho de que Paraguay no pueda asistir para la reunión de este fin de semana "no quiere decir que no nos puedan acompañar en el resto del proceso, que es lo más importante, que es el tema de seguimiento y garantías", agregó, y destacó la importancia de que la oposición cuente con un tercer país garante en las conversaciones.

El diálogo político venezolano del 1 y el 2 de diciembre en Santo Domingo contará con la observación de los cancilleres de México y Chile (propuestos por el Gobierno) y Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (propuestos por el oficialismo).

También estarán presentes el presidente dominicano, Danilo Medina, y el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Díaz dijo que han conversado con el Gobierno sobre "la necesidad de mantener un equilibrio sobre los países garantes, que haya representación paritaria de los países que proponen" el oficialismo y la oposición.

Por otro lado, el opositor señaló que mañana habrá una reunión interna de los partidos de oposición para afinar detalles de lo que será su estrategia en los encuentros del viernes y el sábado, e informó de que han sostenido encuentros privados con el Gobierno con el fin de concretar temas metodológicos y de agenda.

"Hemos cubierto varias etapas, la primera de las etapas fue un proceso de conversaciones privadas con el Gobierno a explorar los diferentes temas que son vitales para el país, el tema de las elecciones", de la situación "humanitaria, económica y social", dijo Díaz, que estaba acompañado del presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.

Díaz afirmó también que luego de que terminen las reuniones del 1 y el 2 de diciembre informarán sobre los posibles resultados que se puedan obtener del encuentro, "sean estos positivos o sean estos negativos".

El delegado de la MUD detalló que en la cita del fin de semana tanto el Gobierno y la oposición expondrán por bloques la situación del país, y que después harán sus exigencias para finalizar con las recomendaciones que hagan los países acompañantes.