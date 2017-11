Bernie Sanders presenta plan de ayuda de 146.000 millones de dólares a P.Rico

EFE

Washington

El senador estadounidense Bernie Sanders, excandidato a la nominación presidencial demócrata, presentó hoy un proyecto de ley con un plan de 146.000 millones de dólares para reconstruir Puerto Rico tras la devastación de los huracanes Irma y María el pasado verano.

El proyecto legislativo también contempla fondos de ayuda para las Islas Vírgenes de EEUU, golpeadas igualmente por ambos ciclones.

El plan pide al Congreso, controlado por los republicanos, que considere el alivio de la deuda que ya antes de los huracanes lastraba a Puerto Rico, cifrada en unos 70.000 millones de dólares, y contempla fondos federales de ayuda para transporte, sanidad y educación.

"Más de dos meses después de que los huracanes Irma y María golpearan Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la mitad de la gente allí -todos ciudadanos estadounidenses- aún no tienen electricidad", afirmó hoy Sanders en Washington al anunciar su plan.

"Muchos están luchando para obtener agua potable limpia y más de 100.000 personas han abandonado Puerto Rico", subrayó el legislador.

"Esto -agregó- no es aceptable y estamos hoy aquí para decirle al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de las Islas Vírgenes que no están olvidados, que no están solos y que pretendemos hacer todo lo posible para reconstruir esas hermosas islas".

El proyecto legislativo cuenta también con el respaldo de los senadores demócratas Kirsten Gillibrand (Nueva York), Elizabeth Warren (Massachusetts), Kamala Harris (California), Ed Markey (Massachusetts) y Richard Blumenthal (Connecticut).

El montante de la ayuda del proyecto de ley supera los 94.000 millones de dólares que reclamó el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a comienzos de mes a la Casa Blanca y el Congreso en asistencia para "reparar y reconstruir" la isla.

En un comunicado, el propio Rosselló aplaudió hoy "todas las discusiones y propuestas que se están tratando en el Congreso de EEUU, incluido el proyecto de ley de Bernie Sanders, que buscan aportar los recursos necesarios para reconstruir Puerto Rico".

La alcaldesa de San Juan, Yulín Cruz, elogió también la iniciativa legislativa de Sanders, que describió como "un programa completo que aporta un proyecto para la transformación de Puerto Rico".

Cruz ha sido muy crítica con la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, y el Legislativo federal al desastre de los huracanes en la isla.

En octubre pasado, el Congreso de EEUU aprobó un paquete de ayuda de 36.500 millones de dólares para emergencias en respuesta a los huracanes, especialmente para Puerto Rico, y los incendios que asolaron ese mes el norte de California.