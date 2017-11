Almagro critica oposición venezolana por dialogar con Maduro

AP

Washington

El secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro criticó el martes con dureza a la dirigencia opositora venezolana por su decisión de negociar esta semana en República Dominicana con el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras recibir en su despacho al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, Almagro dijo que la ronda de diálogo prevista para este fin de semana “no plantea una agenda que resuelva los temas principales del país”.

Almagro atribuyó la decisión opositora de negociar con el gobierno de Maduro a que “hay gente que es oposición y hay gente que no es oposición dentro del propio grupo como es la MUD”, refiriéndose a la alianza de partidos opositores conocida como la Mesa de la Unidad Democrática.

“Creo que la oposición definitivamente va a tener que separar la paja del grano”, agregó Almagro, quien ha denunciado una alteración del orden constitucional en la nación sudamericana y ha señalado al gobierno venezolano de realizar elecciones fraudulentas este año para escoger gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Almagro expresó su preocupación de que la ronda de diálogo en Santo Domingo genere “un cronograma electoral que le permita avanzar a Maduro seis años más de gobierno”.

El sexenio de Maduro culmina en 2018 pero aún no se ha fijado una fecha para elecciones presidenciales.

Las críticas de Almagro sobre la venidera ronda de diálogo coinciden con las expresadas por Ledezma -también opositor pero renuente a dialogar en las condiciones actuales- quien llegó la víspera a la capital estadounidense.

“Deploro que se caiga otra vez en el camino incierto de un diálogo que no es sino una parodia”, dijo Ledezma durante una conferencia de prensa que ambos ofrecieron tras reunirse cerca de dos horas en la sede de la OEA.

El canciller peruano Ricardo Luna, organizador del grupo de países latinoamericanos que siguen de cerca la crisis venezolana conocido como el Grupo de Lima, dijo la semana pasada durante su visita a Washington que “si yo fuera venezolano no iría al diálogo”.

Daniel Ackerman, portavoz de Ledezma, dijo a reporteros el martes que el exalcalde caraqueño gestiona reuniones en la Casa Blanca y en el Congreso norteamericano antes de viajar a Miami para asistir a un evento de la comunidad venezolana probablemente el viernes.

Una portavoz de la Casa Blanca que pidió no ser identificada dijo el martes a The Associated Press que no estaba prevista una visita de Ledezma.

Ackerman indicó que en este momento la agenda de Ledezma en Washington solo incluye como eventos confirmados un encuentro el martes con cuatro alcaldes venezolanos exiliados desde que la Corte Suprema los condenara este año por permitir protestas callejeras opositoras y una conferencia el miércoles en un centro de estudios.

Ledezma llegó a Washington procedente de Madrid, donde arribó a comienzos de mes tras fugarse de su arresto domiciliario en Caracas y desplazarse hasta la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta.

Ledezma, de 62 años, fue destituido como alcalde de Caracas y detenido en 2015 bajo cargos de conspiración para derrocar a Maduro. Fue uno de los líderes de las protestas que sacudieron a Venezuela en 2014 y que también llevaron a la cárcel a varios opositores prominentes.