Número 2 de FARC violó a sus colegas de guerrilla

EFE

Bogotá

El que fuera número dos de las FARC Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”, muerto en 2008, abusó sexualmente de las guerrilleras de su escolta a las que “amedrentaba” para garantizar su silencio, según recoge un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El documento titulado “La Guerra inscrita en el cuerpo”, que se hizo público el pasado martes 20 de noviembre y que se presentará de manera oficial este viernes, incluye el testimonio de una excombatiente de las FARC que formaba parte de la escolta de Reyes y que denuncia repetidos abusos sexuales contra ella y otras guerrilleras.

“A él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba.

Y pues no fui solo yo, cada niña que llegaba él las cogía para escolta”, relata “Gina”, exguerrillera que fue reclutada a los nueve años en el departamento del Putumayo (sur) y que formó parte de la escolta de Reyes durante 16 años.

La víctima añade: “La primera vez que él quería estar conmigo y yo no quería, me pegó una cachetada y me insultó, me dijo que allá se hacía lo que él dijera no lo que nosotras quisiéramos.”