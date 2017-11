Odebrecht no financió campaña de Kuczynski, afirma primera ministra de Perú

EFE

Lima

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, negó ayer cualquier posibilidad de que la constructora brasileña Odebrecht haya financiado la campaña electoral del presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como tampoco la candidatura presidencial que ella encabezó en 2011 con el Partido Aprista Peruano (PAP).

"Nosotros no tenemos aportes de Odebrecht en nuestra campaña", dijo Aráoz en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) al comentar los rumores de que la donación para la campaña del año pasado hecha por el exministro Mariano González fuera un aporte indirecto de la empresa brasileña, investigada por sobornar funcionarios.

La presidenta del Consejo de Ministros comentó que todos los candidatos al Congreso por el partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK) hicieron donaciones similares a la campaña y remarcó que González "tendrá que responder por sus actos".

Sobre la negativa de Kuczynski a ser interrogado por la comisión parlamentaria que investiga los sobornos pagados a funcionarios por constructoras brasileñas, Aráoz sostuvo que él "está dispuesto a contestar por escrito todas las preguntas y repreguntas de esta y cualquier otra comisión".

"Pero hay que cuidar la figura presidencial. Hay momentos y espacios para los que se le investiga o requiere a un presidente. Se trata de hacer respetar la Constitución", apostilló.

Aráoz aseguró, por otra parte, que Odebrecht tampoco financió su fallida campaña para las elecciones presidenciales de 2011, a la que renunció por discrepancias internas en el PAP.

El encarcelado empresario Marcelo Odebrecht aseguró en mayo pasado, en una declaración a fiscales peruanos, haber ayudado económicamente a la candidata del PAP, aunque sin identificarla.

"Nunca mencionó mi nombre. No recibí fondos para una campaña que apenas duró un mes. Mis gastos fueron pequeños y todo se declaró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estoy tranquila. No he hecho ningún gasto que no esté justificado", dijo Aráoz al ser preguntada por si teme que su nombre aparezca en un futuro interrogatorio a Odebrecht.

Además, la presidenta del Consejo de Ministros precisó que el Gobierno está pendiente de sendos estudios técnicos para poder autorizar a Odebrecht las ventas de la hidroeléctrica de Chaglla, en la región central de Huánuco, y del proyecto de irrigación de Olmos, en el norte del país.

Cuestionada por la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso, dominado con mayoría absoluta por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, Aráoz consideró que "es una dinámica difícil".

"Hay una mayoría parlamentaria dominante cuyo peso hace parecer que estuviéramos acorralados, pero lamentablemente no pueden imponer la agenda", señaló.

Aráoz, que también es segunda vicepresidenta de Perú, reconoció que el clima político en el país está "exaltado" por las acusaciones constitucionales que el fujimorismo hace contra el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, por supuestamente librar a una serie de empresas de la investigación del caso Lava Jato.

La primera ministra consideró que esa línea que ha emprendido el fujimorismo "es muy delicada" y aconsejó a sus opositores no proseguirla por no tener argumentos sólidos, lo que a su criterio debería hacer que las denuncias sean rechazas en la comisión parlamentaria que las trata.

Aráoz aseguró también que nunca ha percibido las demandas de indulto al encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que hacen los miembros del partido fujimorista como un chantaje para dejar de presionar al Ejecutivo.

Reiteró que un eventual indulto a Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, no está en la agenda del Gobierno.

La ministra agregó que actualmente no existe ninguna junta médica que evalúe el estado del recluso, y que solo se formaría en caso de que existiera una solicitud formal para un indulto humanitario, porque es el procedimiento que marca el reglamento.