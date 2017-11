Congreso argentino aprueba ley de paridad de género en listas electorales

EFE

Buenos Aires

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley que establece la paridad de género en las listas electorales para los comicios legislativos en el ámbito nacional, por la que, a partir de 2019, cada partido deberá presentar un 50 % de candidatas mujeres.

Con 165 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, los diputados dieron la sanción definitiva al proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado en octubre de 2016, pero que permanecía paralizado desde entonces.

Inicialmente, la iniciativa no estaba incluida en el temario del miércoles, pero la diputada de Movimiento Libres del Sur (izquierda) Victoria Donda presentó una moción para el "apartamiento del reglamento" que permitió abordarla y, finalmente, a las 02.00 hora local del jueves (05.00 GMT), convertirla en norma.

Pese a las quejas de algunos legisladores del oficialismo por la forma y, sobre todo, la hora a la que se incluyó el debate en la sesión, la mayoría celebró la aprobación del cupo femenino después de un año dando vueltas en el Congreso.

"No estamos haciendo una fantochada. Estamos aprovechando una oportunidad histórica para sacar una paridad", valoró en la sesión Graciela Camaño, del opositor Frente Renovador, quien apuntó que "lamentablemente" las luchas de las mujeres "no son quiméricas, no son un relato: son una realidad".

Por su parte, la diputada del kirchnerista Frente para la Victoria Cristina Álvarez Rodríguez avanzó que iba a ser una noche "histórica".

"Vamos a poder salir de acá con el una y uno; vamos a poder atar la paridad a una tarea legislativa. Es una necesidad que tenemos", aseguró.

Actualmente, las mujeres suponen alrededor del 40 % del Congreso. En concreto, ocupan el 38,91 % de las bancas en Diputados y un 41,67 % en la Cámara Alta.

Desde las organizaciones feministas destacan que alcanzar este porcentaje fue posible gracias a que, en 1991, Argentina fue pionera a nivel mundial y sancionó la ley de cupo, que estableció que las mujeres deben componer al menos el 30 % de las listas de cada formación.

Hasta entonces, la media de diputadas había sido de apenas el 6 %.

Sin embargo, como dijo a Efe en septiembre Lara Goyburu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en los últimos años, se produjo un "amesetamiento" y en la actualidad, la norma era un límite más que una oportunidad, un "techo" más que un "piso" (suelo), motivo por el que se reclamaba esta paridad 50-50, que ya es ley.