FAO: faltan emprendedores de sector primario que respondan a cambio climático

EFE

Roma

El sector primario tiene tecnologías disponibles para dar una respuesta "fácil" al cambio climático, si bien faltan emprendedores que estén decididos a aprovecharlas, dijo hoy a Efe el director de Clima de la FAO, Alexander Jones.

Tras la Cumbre del Clima que culminó la semana pasada en Bonn (Alemania), el responsable de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura destacó el reconocimiento alcanzado sobre el papel que desempeña la agricultura para la implementación del Acuerdo de París relativo al cambio climático, firmado en 2015.



A su juicio, en otros sectores como el transporte, "unos pocos emprendedores han visto la oportunidad de hacer dinero con baterías" y otras iniciativas para contaminar menos el ambiente y transformar el mercado.



"No hemos visto aún la respuesta en la agricultura", apuntó Jones, que recordó que, mientras que con otras actividades hay que esperar años para obtener resultados, en el sector primario se pueden lograr "ventajas fáciles".



Detalló que la ganadería posee el potencial de reducir en un 30 % las emisiones de metano "con la tecnología existente" y contribuir así a la disminución del 5 % de todos los gases de efecto invernadero "inmediatamente".



La ganadería emite un 15 % de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera en todo el mundo.



"Es una cuestión de coste", afirmó el especialista de la FAO, que aseguró que los sistemas de producción intensiva ofrecen más facilidades para recortar las emisiones al tener más concentrados los recursos.



Jones animó al sector privado, que mueve la mayor parte de la economía global, a unirse en la lucha contra el cambio climático ya que, salvo algunas excepciones, todavía no se está involucrando lo suficiente.



"Los fondos públicos tienen que facilitar (la financiación privada) y reducir los riesgos, pero no sumarán más del 10 % del total de las inversiones", apuntó el director de Clima.



Entre otros instrumentos, se espera que el Fondo Verde para el Clima movilice 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para ayudar a los países pobres a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.



En Bonn, los países pidieron que dos órganos subsidiarios de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático examinen el impacto del calentamiento global en la agricultura y la seguridad alimentaria.



Deberán presentar un informe dentro de tres años sobre los trabajos realizados en relación con la gestión del suelo, del agua y la ganadería; la seguridad alimentaria y los efectos económicos y sociales del cambio climático.



Esta decisión es "muy importante para los países en desarrollo, que son los más vulnerables", dijo el experto.



Remarcó que algunos países están actuando, forzados por la escasez de recursos, como Burundi y Ruanda, con proyectos de conservación del suelo, o Etiopía y Uruguay, que están reduciendo sus emisiones de gases en el sector ganadero.



"Cada país es único", añadió Jones, que apuntó que la FAO está ayudándolos para que cumplan con sus compromisos frente al cambio climático.