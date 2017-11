República Dominicana y Centroamérica viven una "primavera de emprendimientos"

Hugo Sánchez

EFE

San Salvador

Centroamérica y República Dominicana viven una "primavera de emprendimientos" impulsada por un "bono demográfico", mejor educación, acceso a tecnologías y articulación de los Estados, dijo en una entrevista con Efe Miosotis Rivas, directora de un organismo especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

"Creo que estamos en esa flor" de la "primavera de emprendimientos" porque la región está "ganando con un bono demográfico" y "la gente está queriendo dar un salto hacia una nueva forma de oportunidades", sostuvo la titular del Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype), adscrito al SICA.



Señaló que esta "primavera" se ha dado porque la población "está mucho más expuesta, por las tecnologías de la comunicación, a una mayor cantidad de información" y porque "está mucho más educada".



Otro factor que ha llevado a los pobladores de los países de esta región de Latinoamérica es que generan "poco" a nivel económico y "la gente busca de una manera u otra la forma de generar ingresos".



No obstante, la funcionaria apuntó que buscan cambiar el "paradigma" de pensar que solo las personas desempleadas emprenden con la creación de alianzas con los sistemas educativos para crear cursos o carreras que permitan potenciar el "emprendimiento por oportunidad".



Añadió que el fenómeno también está vinculado a una mayor participación de las mujeres y a que el "empoderamiento económico" de estas "es algo que hemos estado apoyando" para que "cada día tengan mucha más oportunidad para desarrollar sus ideas y entrar al mercado".



Datos del Cenpromype dan cuenta de que más del 50 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la región centroamericana y República Dominicana son lideradas por mujeres, al igual que el 54 % de los emprendimientos que acompañó en 2016.



Los centros de atención a emprendedores, que son impulsados por Cenpromype en alianzas con gobiernos, entes privados y la academia, atendieron a 20.537 personas en 2016, un 27 % más que en 2015.



De este total de personas, el 61 % provenían de Mipymes establecidas y el 39 % eran emprendedores, principalmente de las áreas de servicios, comercio e industria.



Por otra parte, Rivas reconoció que la articulación de los esfuerzos de cada Gobierno de la región, mediante el Cenpromype, se ha convertido en un "activo muy importante" para los emprendedores, que hace que su meta no se limiten a mercados de sus países de origen, sino que se extiendan por el área del SICA.



La funcionaria subrayó que los beneficios de los emprendimientos para la región, principalmente para El Salvador, Honduras y Guatemala, no solo son en materia económica, sino que funcionan como un elemento de prevención de la violencia.



"Al final de cuentas estás dándole oportunidades y alternativas a la gente, porque el tipo de violencia que tenemos en la región -sobre todo en esta parte del Triángulo Norte- tiene mucho que ver con eso", con la falta de ingresos, acotó.



La violencia homicida en estos países dejó al menos 14.870 personas muertas en 2016, con tasas de asesinatos por cada 100.000 habitantes de 81,7 en El Salvador, 58 en Honduras y 27,3 en Guatemala, por arriba de las 10 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una epidemia.



Rivas añadió que con el trabajo de Cenpromype, enfocado en garantizar un "ecosistema sano" para los emprendimientos, y de los gobiernos hacen que la región sea un "terreno fértil" para que los centroamericanos que puedan ser retornados de EE.UU. emprendan.



La administración del magnate estadounidense Donald Trump anunciará en enero próximo si extenderá el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 190.000 salvadoreños, que vence en marzo de 2018.



A inicios de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del beneficio migratorio para 5.349 nicaragüenses y amplió en 6 meses el plazo del TPS para unos 86.00 hondureños.



Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han alineado sus actividades de fomento al emprendimiento para dar un mensaje de unidad del ecosistema de apoyo de la región, un esfuerzo coordinado por el Cenpromype, ente especializado del SICA.