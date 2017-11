YouTube cierra el canal de "Pánfilo", el cómico más famoso de Cuba

EFE

La Habana

La plataforma de vídeos YouTube cerró de forma inesperada la cuenta del popular cómico "Pánfilo", protagonista de "Vivir del cuento", el principal espacio humorístico de la televisión estatal de Cuba en el que llegó a aparecer incluso Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos.

El capítulo "Ingenuidad" del programa semanal "Vivir del cuento" no pudo ser reproducido en el canal "PanfiloYMas" de YouTube el pasado 6 de noviembre, un día antes de recibir la notificación de cierre, según publica hoy el periódico estatal Juventud Rebelde.



El actor Luis Silva es quien encarna el personaje de "Pánfilo", un jubilado habanero obsesionado por la cartilla de racionamiento y últimamente por el "cuentapropismo", y cuyas aventuras se emiten todos los lunes.



La serie recrea, en clave de sátira y vida cotidiana, las peripecias del anciano junto a varios amigos, y cuenta con una legión de fieles seguidores que lo siguen en Cuba por la televisión y fuera de la isla a través del canal de la conocida plataforma de vídeos.



"Una trastada de YouTube. Anoche me mandó un mensaje anunciando que cerraba mi canal PanfiloYMas. Sin más ni más. Dice que incumplo no sé qué lineamientos", escribió Luis Silva en su cuenta de Facebook, donde tiene casi 195.000 seguidores.



Tras el cierre, Silva decidió subir el capítulo más reciente de "Vivir del cuento" directamente a Facebook y comunicó a sus admiradores que ya está "abriendo un nuevo canal" a la vez que solicitó a YouTube una revisión de la drástica medida, aún sin respuesta.



En marzo de 2016, "Pánfilo" protagonizó dos episodios de "Vivir del cuento" junto al entonces presidente de EE.UU, Barack Obama, en ocasión de su visita a Cuba.



En uno de ellos, Obama telefoneaba al jubilado desde el despacho oval de la Casa Blanca, y en el otro, el mandatario aparecía por sorpresa en una escena y pedía a "Pánfilo" y sus dos amigos que le enseñaran a jugar al dominó, un divertimento muy extendido en Cuba.