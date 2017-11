Puigdemont encabezará campaña electoral desde Bélgica

AP

Cataluña

Carles Puigdemont dijo ayer que repetirá como el principal candidato de su partido en las próximas elecciones regionales en Cataluña mientras lucha para impedir su extradición desde Bélgica.

El líder prófugo del movimiento secesionista catalán declaró a la televisora El Punt-Avui desde Bruselas que está seleccionando una lista de candidatos que se postularán junto a él en los comicios del 21 de diciembre para el parlamento de Cataluña, a los que convocó el gobierno nacional español después de que los legisladores de la región votaron para declarar su independencia.

Dijo que el listado, que llevará el nombre "Juntos por Cataluña" (Junts pel Catalunya), incluirá a miembros de su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y a algunos miembros independientes sin antecedentes políticos.

"Le he dicho al PDeCAT que necesito hacer una lista que sea más mía que del partido, para que más personas se sientan cómodas", dijo Puigdemont. "El PDeCAT lo ha aceptado y trabaja para ese fin".

El Partido Demócrata Europeo Catalán confirmó a The Associated Press que su consejo nacional decidió el miércoles aceptar la propuesta de Puigdemont para crear su propia lista de candidatos.

Puigdemont dijo que planea dirigir su campaña desde Bruselas, donde él y cuatro ex miembros de su gabinete enfrentan una audiencia de extradición que podría traerlos de regreso a España para que enfrenten cargos de rebelión y sedición. Después de entregarse a las autoridades hace más de una semana, un juez belga les otorgó la libertad bajo la condición de que permanecieran en Bélgica.

"Me entusiasma hacer campaña, pero con limitaciones", dijo Puigdemont. "No tengo derecho a salir de Bélgica, y obviamente no lo haré".

Puigdemont es buscado por la justicia desde que huyó de España tras la intervención de las autoridades después de que el parlamento de Cataluña votó el 27 de octubre a favor de una declaración de independencia. Dijo que viajó a la capital de la Unión Europea debido a que no confiaba en que las cortes españolas le darían un trato justo.

La audiencia de extradición de Puigdemont y los otros cuatro ex ministros está programada para el viernes. Sin embargo, todo el proceso podría durar meses.

Él y otros 13 ex miembros de su gabinete enfrentan sentencias de prisión de hasta 30 años. Nueve ex ministros de su gobierno se quedaron en España y un juez les ordenó permanecer en prisión en lo que se efectúa la investigación.

El gobierno español respondió a la declaración de independencia de la región nororiental con el despido del gobierno de Puigdemont, la disolución del parlamento catalán y una convocatoria a elecciones anticipadas con la esperanza de que resulte victorioso un partido anti independentista.