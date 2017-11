SIP advierte del riesgo de borrar contenidos por disputa de Google y Francia

EFE

Miami

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su preocupación por la posibilidad de que Google borre contenidos globales como parte de su disputa con la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia.

La pelea se ventila en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá decidir si el buscador está o no obligado a retirar contenidos y enlaces a escala global ante peticiones de autoridades europeas.



"La libertad de expresión no podrá sobrevivir en internet si las leyes de cada nación se aplican a todos los sitios web", manifestó la SIP en una carta enviada al TJUE.



"La aplicación del criterio francés podría inducir a países de regímenes represivos y autocráticos a tratar de imponer a nivel internacional las restricciones y censura que aplican en su jurisdicción nacional", señaló la SIP.



La CNIL busca que Google, cuando le sea requerido, desindexe contenidos o enlaces en todos los sitios del mundo, no solo en el país de origen de la petición o en los de la Unión Europea, donde existe una directiva general de protección de datos.



Esta entidad, encargada de aplicar la ley de privacidad de datos en Francia, había sancionado pecuniariamente a Google por no desindexar o borrar contenidos más allá de ese país.



Google, que sí suprime contenidos y enlaces en sitios de la Unión Europea, pero se niega a hacerlo en otras partes del mundo, apeló la sanción ante el Consejo de Estado francés.



En julio pasado, el Consejo elevó la disputa al TJUE para su interpretación.



La SIP, con sede en Miami, se mostró de acuerdo con la presidenta de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, quien ha señalado el peligro de la "extraterritorialidad" de estas medidas y considerado que la desindexación global es "desproporcionada y desmedida".



Falque-Pierrotin, según la SIP, puso como ejemplo que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como criterios constitucionales similares en muchos países latinoamericanos, no permitirían lo que Francia pide a Google, debido a que infringirían sus propias leyes.