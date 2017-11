Pedir marihuana como si fueran hamburguesas en la mayor tienda del mundo

EFE

Las Vegas (EE.UU.)

Al igual que los restaurantes de comida rápida, el mayor dispensario de marihuana del mundo ofrece en Las Vegas un autoservicio en el que se cambian las papitas, refrescos y hamburguesas por derivados de esta planta, ya sea en flor, concentrados o comestibles.

Y es que los clientes de Nuwu Cannabis Marketplace ahora pueden pedir sus productos desde la comodidad de su automóvil y con la promesa de que la transacción no se demorará más de un minuto en la novedosa ventanilla autoservicio.

"Lo hicimos pensando principalmente en nuestros clientes con discapacidades. Queremos que tengan una experiencia sencilla, que sea fácil tener lo que buscan, ya sea productos medicinales o recreativos", dice a Efe Benny Tso, presidente de la tribu Paiute de Las Vegas.

El dispensario de marihuana más grande del mundo, situado cerca del centro de la ciudad, en una zona de fácil acceso tanto para turistas como para locales, pertenece a la tribu Paiute, reconocida legalmente como una nación soberana dentro de Estados Unidos.

Hasta hace poco a los Paiute se les conocía en el ámbito de los negocios como los propietarios de la tienda minorista de cigarrillos más grande de Estados Unidos.

Siguiendo su ejemplo abrieron esta nueva tienda después de que Nevada se convirtiese en julio pasado en el séptimo estado del país, además del distrito de Columbia, en el que es legal la marihuana recreativa.

Pero decidieron apostar por un concepto novedoso, la primera ventanilla de autoservicio en este tipo de comercios y similar a las de los restaurante típicos de comida rápida, aunque el pedido se realiza con anticipación a través de internet.

Nuwu abre los 7 días de la semana y durante 16 horas y dentro de sus 16.000 pies cuadrados (unos 1.500 metros cuadrados), decorados de manera simplista y moderna, el dispensario ofrece estantes que contienen la que, según sus propietarios, es la mayor cantidad de opciones de marihuana recreativa en la denominada "Ciudad del pecado".

"Tenemos más de 500 productos de todo tipo. Hay comestibles, bebidas, lociones, las presentaciones tradicionales, lo que necesiten en mercancía medicinal o recreativa", explica Tso.

La ventanilla, hecha de vidrio blindado, llegó procedente del estado de Washington, en donde se utilizaba en un banco. Está rodeada de cámaras de seguridad, al igual que todo el edificio y su perímetro, y es atendida por personal entrenado especialmente para esta tarea.

"Si tienen experiencia en este tipo de mercado y de servicio, mejor, pero si no es así les damos entrenamiento. Nuestra idea es generar empleos en esta zona de la ciudad y contar con contratados de restaurantes de comida rápida", indica.

En este momento, calculan que la ventanilla, que acaba de ser inaugurada, recibe un promedio de 15 clientes por día, pero esperan que ese número aumente a unos 40 o 50 ahora que se aproximan las fiestas de fin de año.

Uno de los clientes, que dijo llamarse Vanessa, llegó a conocer el dispensario y asegura que la comodidad y privacidad de la ventanilla son motivo para regresar.

"Me encanta, definitivamente es un lugar donde encuentras lo que sea que estés buscando sin sentir presiones ni nada parecido", asegura.

Entre la oferta hay incluso una sección dedicada a productos para perros que prometen ayudar a resolver problemas como la picazón y hasta el exceso de ladridos.

"No he probado con mi perro estos productos pero sé que hay varias opciones. Si tenemos para los que buscan hierba medicinal o hierba recreativa, ¿por qué no ofrecer también para los miembros pelados de la casa? Hay que pensar en todos", puntualiza Tso.