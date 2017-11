Leonel Fernández: Desregular sistema financiero, mayor amenaza de Trump

EFE

Madrid

El ex gobernante dominicano y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, defendió hoy que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU el congreso de este país "procura establecer mecanismos de desregulación del sistema financiero" que, si llegaran a ocurrir, "podrían pronosticar otra nueva crisis".

El incremento de populismos tras la crisis de 2008 ha sido uno de los principales temas del foro "Europa y Latinoamérica en la era Trump", celebrado en Madrid, en el que se ha debatido sobre diversos aspectos de política internacional, como la llegada del propio Trump al poder, su posición económica en el Pacífico, su postura contraria al cambio climático o los potenciales conflictos a escala mundial.

Durante la jornada, celebrada en la escuela de negocios Next International Business School, Fernández ha remarcado que la figura de Trump "no nace de la nada", ya que desde la Gran Depresión se estaban gestando dos corrientes políticas, "una globalista" y otra que es la del "America First", propia del presidente estadounidense.

En este sentido, el patrono de Honor de la Fundación Consejo España-EE.UU. y presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues Walker, ha asegurado durante su intervención que la llegada de Trump al poder coincide con que "el sistema electoral americano (sic) es el menos seguro".

"Cada Estado quiere mantener su sistema de votación, por lo que este sistema permite ganar la presidencia sin el voto popular", ha recalcado.

Con respecto a las relaciones internacionales de EE.UU., Garrigues ha señalado que, tras el "brexit", "si Europa pierde el mundo anglosajón, pierde todo", y ha incidido en que "Trump no entiende Europa, ni su complejidad", ya que para su país es más importante "la agenda del Pacífico que el continente europeo o Latinoamérica".

Por su parte, el ex presidente dominicano considera que la visita de Trump a Asia responde a una "estrategia de negociación bilateral de libre comercio", que busca una situación ventajosa para EE.UU., para "convertir al mundo en un supermercado donde colocar sus productos".

Ante la pregunta del periodista y presidente de Next IBS, Manuel Campo Vidal, sobre la postura de Trump contra el cambio climático, Garrigues ha advertido de que, al ser uno de los países más poderosos y contaminantes, "EE.UU. no entiende el cambio climático, y si afecta a las empresas, menos".

Otro de los temas tratados ha sido el del terrorismo, con potenciales conflictos como el de Rusia, o la situación de cierta tensión entre el gobierno de Estados Unidos con Corea del Norte.

"Las provocaciones continuas de Kim Jong-un tienen como finalidad obligar a una negociación para que reconozcan diplomáticamente a Corea del Norte", ha subrayado Fernández, quien considera que Rusia y China no van a permitir que EE.UU. intervenga en Corea del Norte militarmente porque "es un país fronterizo con ambos".

En un repaso sobre la situación actual de algunos países latinoamericanos, ha opinado que la única salida para Venezuela "pasa por un diálogo entre oposición y gobierno antes de las elecciones de octubre de 2018", mientras que de Colombia ha explicado que es un país que "necesitaba la paz, aunque aún quedan heridas por cicatrizar".

Garrigues ha resaltado en el foro que "nada de lo que prometió Trump se ha cumplido", y que esta paralización no solo viene del bando demócrata, sino también de algunos sectores del partido republicano.

Además, ha atisbado que "vamos a ver nuevos problemas de populismos y de nacionalismos", y que se necesitan "nuevos liderazgos" para hacer frente a problemas mundiales como el migratorio, el terrorismo o la desigualdad.

LEONEL FERNÁNDEZ, FORO, MADRID, SISTEMA FINANCIERO, TRUMP, LISTIN DIARIO,