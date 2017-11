El español es el idioma clave para la prosperidad británica tras el "brexit"

EFE

Londres

El español será el idioma clave necesario para hacer que el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sea un éxito, seguido del chino mandarín, según un informe divulgado hoy.

El estudio, realizado por el Consejo Británico, considera que la lengua española tendrá una importancia vital para la futura prosperidad de este país, una vez se ejecute formalmente su salida del bloque comunitario.



El Reino Unido tendrá que "tomar medidas" para mejorar las habilidades lingüísticas de sus ciudadanos a fin de convertirse en "un socio comercial internacional principal más allá de Europa", advierte el análisis.



El Consejo Británico alerta de que actualmente este país afronta un "déficit de idiomas" y de que debe hacerse más para atajar ese problema.



El estudio identifica el español como el idioma principal que precisará el Reino Unido una vez salga del bloque comunitario, seguido del chino mandarín, francés, árabe y alemán, en base a una serie de factores económicos, geopolíticos, culturales y educacionales.



Observa que el chino mandarín ha aumentado su relevancia desde 2013, cuando este análisis se realizó por última vez a fin de detectar cuáles son las lenguas que más necesita el Reino Unido país, mientras que el árabe ha perdido importancia, al bajar del segundo al cuarto lugar.



"El 'brexit' ha dado urgencia a la misión del Reino Unido para convertirse en un socio internacional importante más allá de Europa, mientras que al mismo tiempo ha puesto de manifiesto nuestra continuada interconectividad con otros vecinos europeos", apunta el texto.



Entre las" habilidades y capacidades" que el Reino Unido necesitará, resalta el "entendimiento de otras culturas e idiomas", algo "importante para las relaciones internacionales exitosas en todos los niveles".



"Tanto dentro como más allá de Europea, necesitaremos ir más allá del inglés, no solo para mantener y mejorar nuestra posición económica sino para construir confianza, profundizar en la influencia internacional y en las relaciones culturales, y mantener a salvo nuestro país", enfatiza el documento.



El informe revela que solo uno de cada tres británicos puede mantener una conversación en otra lengua distinta al inglés.



Los datos oficiales más recientes detectan una caída continuada en el número de registros para estudiar francés y alemán, al tiempo que se ha producido un ligero aumento en el español e incrementos para aprender árabe, chino e italiano.



El informe hace un llamamiento a "una nueva y valiente política" destinada a mejorar las lenguas extranjeras y sugiere que se asigne a los idiomas la misma prioridad que a las matemáticas y a la ciencia en los colegios.



"Los idiomas no tienen precio para una generación que crece en un mundo cada vez más conectado. Si el Reino Unido va a ser realmente global tras el 'brexit', los idiomas deben convertirse en una prioridad nacional", resaltó Vicky Gough, del Consejo Británico.



Esta experta agregó que "hay pocos idiomas más importantes para la prosperidad futura del Reino Unido que el español, el chino mandarín, el francés, el árabe y el alemán".



"En un momento en que las conexiones globales importan más que nunca, es preocupante que el Reino Unido afronte un déficit de idiomas", alertó, al opinar que si el país no "toma medidas para atajar este déficit", perderá "tanto a nivel cultural como económico".