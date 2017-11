Trump dice creerle a Putin sobre presunta intromisión rusa

AP

HANOI, Vietnam

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que puede creerle a su homólogo ruso Vladimir Putin cuando éste dice que su gobierno no interfirió en las elecciones estadounidenses del año pasado.

"Él dice que no se entrometió. Se lo pregunté de nuevo. Solo se le puede preguntar tantas veces", dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras volaba a Hanói, Vietnam. "Cada vez que me veía, decía: 'Yo no hice eso'. Y creo, realmente creo eso cuando él me dice que lo dice en serio".

Trump y Putin no tuvieron una reunión formal en el marco de su asistencia en Vietnam a una cumbre económica, pero ambos parecieron tener una relación cordial de todos modos y alcanzaron acuerdos sobre el futuro de Siria, golpeado por años de guerra.

Sin embargo, Trump dejó claro que el tema de la intromisión rusa en las elecciones se cierne sobre la relación entre ambos líderes. Trump dijo que Putin se siente "insultado" por la acusación. Trump volvió a acusar a los demócratas de usar el tema de las elecciones para crear una barrera entre Estados Unidos y Rusia mientras ambas naciones trabajan en las crisis en Siria y Ucrania.

"Tener una buena relación con Rusia es algo grandioso. Y este golpe artificial de los demócratas se interpone en el camino", dijo Trump a los periodistas, poniendo en duda una vez más la conclusión de los propios servicios de inteligencia estadounidenses de que Rusia sí intentó interferir en las elecciones. "Habrá gente que morirá por eso", agregó Trump en alusión a las presuntas maniobras demócratas.

Es seguro que la afirmación de Trump de que puede creerle a Putin por encima de lo que han concluido los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos reavivará la tormenta sobre la intromisión electoral rusa.

Mientras tanto, la investigación de un fiscal especial sobre la posible colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Trump ha dado lugar hasta el momento a dos acusaciones por delitos financieros y de otro tipo no relacionados con la campaña, así como a una declaración de culpabilidad.

El Kremlin publicó un comunicado el sábado indicando que los mandatarios se habían reunido durante la cumbre de la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la pintoresca ciudad turística tropical de Danang y que alcanzaron un acuerdo sobre varios principios para el futuro del país, ahora que el grupo extremista Estado Islámico ha sido expulsado en su mayor parte.

Entre los puntos clave del acuerdo, según el Kremlin, había un respaldo a las zonas de desescalada, un sistema para prevenir incidentes peligrosos entre fuerzas estadounidenses y rusas y un compromiso de buscar una solución pacífica dirigida por un proceso de paz en Ginebra.

El Kremlin se apresuró a elogiar el acuerdo, mientras que la Casa Blanca no hizo declaraciones al respecto.

Trump dijo a los periodistas que el acuerdo se alcanzó "muy rápidamente" y que salvaría vidas. Aplaudió su relación con Putin diciendo: "Parece que nos sentimos muy bien el uno con el otro y una buena relación, considerando que no nos conocemos bien".

Fragmentos de video de la conferencia el sábado de la APEC mostraron a los dos mandatarios conversando y estrechándose la mano en varios actos, incluso la tradicional foto general de jefes de gobierno. Ambos caminaron juntos hacia el lugar de la foto, conversando con cordialidad. Trump enfatizaba sus palabras con gestos, mientras Putin sonreía.

Sin embargo, los periodistas que viajaban con Trump no recibieron acceso a los actos de APEC en los que participó.

La relación entre Trump y Putin siempre ha despertado un gran interés. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron el año pasado que Rusia interfirió con las elecciones estadounidenses de 2016 para ayudar a que ganara Trump. Putin ha negado repetidamente haber interferido con los comicios.

Más tarde el sábado, Trump llegó a la capital de Vietnam, Hanói, para asistir a un banquete de Estado. El domingo tenía agendada una reunión con el presidente y el primer ministro del país, antes de poner rumbo a la última escala de su viaje: Filipinas.