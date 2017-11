Obama se presenta para servir como jurado en juicio pero no es seleccionado

EFE

Chicago (EE.UU.)

El expresidente de EE.UU. Barack Obama se presentó hoy para servir como jurado en la corte del condado de Cook, en medio de un gran revuelo de periodistas, agentes secretos y curiosos, pero no fue seleccionado y se retiró en medio de vítores y aplausos.

"Sus servicios no fueron necesarios y el presidente quedó en libertad a la hora del almuerzo", informó a los periodistas el magistrado jefe de la corte, Timothy Evans, quien había recibido y escoltado a Obama hasta la sala de jurados del piso 17 del Daley Center, en el centro de Chicago.



El expresidente aprovechó las dos horas que estuvo en el edificio para saludar y agradecer a los otros ciudadanos que fueron convocados para el mismo servicio e inclusive se fotografió con algunos de ellos y firmó libros.



Walter Palmer, quien también fue convocado y estuvo en la sala junto a Obama, le agradeció que "no haya intentado escabullirse de su deber cívico".



En Estados Unidos, los ciudadanos pueden ser convocados para servir como jurados de juicios y son sometidos a una preselección según el caso. La asistencia es obligatoria, salvo que presenten pruebas de algún impedimento.



Evans informó que Obama fue seleccionado para integrar un panel de jurado que no escogido y que tanto él como otras personas que acudieron con el mismo fin fueron autorizadas a retirarse.



Como los demás jurados, Obama recibió un cheque por 17,20 dólares como pago por haberse presentado a la convocatoria de la corte.



Según lo informado, esta fue la segunda vez que el demócrata fue seleccionado para servir como jurado, aunque la primera vez, en enero de 2010, pudo excusar su ausencia debido a su tarea en la Casa Blanca.