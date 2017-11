Miguel Vargas y la Internacional Socialista

Luis González

A poco más de un año de asumir las funciones de Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas ha demostrado, con su exitosa gestión de excelentes resultados en beneficio del país, que el presidente Danilo Medina acertó al designarlo en esa posición.

Aunque para muchos pareció inadecuada la designación, por no ser del área internacional desde el punto de vista profesional y de trayectoria, si vemos las memorias del primer año de acciones del Canciller, publicadas recientemente, tendremos que admitir que los resultados de sus viajes, firma de acuerdos, reuniones bilaterales, organización de actividades de carácter multilateral como la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), responden a la proyección del interés nacional y son vinculantes con el desarrollo de la República Dominicana. Este año ha demostrado que el Ingeniero, además de un ser humano extraordinario, que se interesa y ocupa del prójimo, un constructor en todo el sentido de la palabra, un gerente, hombre de las finanzas de su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y presidente del mismo, es también un Canciller, un hombre para conducir las relaciones exteriores de un Estado. Pero eso, el Miguel Vargas interesado en los asuntos internacionales, no es nuevo. Sus años vinculado a instituciones de carácter global y regional como la Internacional Socialista (IS), constituyen prueba fehaciente.

En muchas ocasiones acompañó al líder José Francisco Peña Gómez en las actividades de la IS, siendo estas sus primeras experiencias y contactos con los asuntos internacionales, no obstante, fue ya como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con la asesoría, coordinación y gestiones de la Secretaria de Relaciones Internacionales, Peggy Cabral, que tuvo una participación destacada, hasta que en julio de 2013, en Jamaica, fue elegido presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, (SICLAC), sustituyendo a Martín Torrijos, ex presidente de Panamá.

Los días 3 y 4 de este mes de noviembre, el SICLAC, realizó una sesión de trabajo en Santo Domingo, República Dominicana, donde el anfitrión del evento, Miguel Vargas, fue reelecto a unanimidad por los delegados de 20 partidos de 18 paises que participaron, como presidente por un nuevo período. Le otorgaron 4 años más para seguir aportando en el fortalecimiento de los partidos políticos de America Latina y Caribe de posición centroizquierda y que se apoyan ideológicamente en la socialdemocracia, socialismo democrático, progresismo, laborismo, estado de bienestar y tercera vía, así como para proponer soluciones a problemas que aquejan a países de la region, por ejemplo, Venezuela.

Éxitos líder Miguel Vargas, y adelante, con su proyección, se proyecta el país.