Al menos 27 muertos y docenas de heridos deja el tiroteo en iglesia de Texas

Al menos 27 muertos y dos docenas de heridos es el saldo provisional del tiroteo en un iglesia baptista de Texas (EE.UU.) iniciado hoy por una persona sin identificar, a quien la Policía ha reportado como muerta, informaron medios locales.



El incidente ocurrió en un templo de Sutherland Springs, a 45 kilómetros al sureste de San Antonio (Texas), en donde se reporta una fuerte presencia policial tras los hechos, incluido el FBI.



Aunque la Policía local aún no da cifras de fallecidos, el comisionado del Condado Wilson Albert Gamez Jr. ha señalado a la cadena MSNBC que la cifra de muertos asciende a 27 personas y por lo menos a 24 los heridos.



La Policía local informó que el autor de los disparos está muerto, según cita el canal local KSAT12, que no específico las causas de las muerte del autor del tiroteo ni dio cifras exactas de víctimas en el templo First Baptist Church.



Un detective de la policía que habló con Fox News indicó que ya no hay una "amenaza activa" en el templo, que a la hora del suceso se celebraba una misa.



Un testigo dijo a KSAT12 que sobre las 11.30 hora local (17.30 GMT) un hombre armado ingresó a la iglesia y abrió fuego contra los que se hallaban en el templo.



Otro testigo, un cajero en una gasolinera al otro lado de la calle del templo, señaló a la cadena CNN que escuchó unos 20 disparos "en rápida sucesión mientras se realizaba un servicio religioso".



Poco después del hecho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que condena los hechos.



"Nuestras oraciones están con todos los que fueron perjudicados por este acto malvado. Nuestro agradecimiento a las autoridades por su respuesta", manifestó el gobernador.