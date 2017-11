El senador estadounidense Rand Paul es asaltado y levemente herido en su casa

EFE

Washington

El senador estadounidense Rand Paul, del Partido Republicano, resultó levemente herido este viernes tras ser asaltado en su casa de Bowling Green (Kentucky), según confirmó hoy su oficina.

"El senador Paul se llevó una desagradable sorpresa, fue víctima de un asalto. El agresor fue arrestado y ahora esto es un asunto de la policía. El senador Paul se encuentra bien", dijo una portavoz del legislador, Kelsey Cooper, en un comunicado.



Las autoridades locales no han dado detalles sobre el incidente ni descrito el tipo de heridas que sufrió el senador republicano, que en las elecciones primarias de 2016 estuvo entre los aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos.



El portavoz de la Policía estatal de Kentucky, Trooper Hodges, aseguró a la cadena de televisión local WBKO que el senador Paul no necesitó ir al hospital para tratar sus heridas, y que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está "investigando para asegurarse de que no fue un ataque políticamente motivado".



Su agresor, identificado como Rene Boucher, de 59 años, fue detenido y se encuentra preso bajo fianza de 5.000 dólares, según documentos de la cárcel regional del condado de Warren revisados por el diario local "Bowling Green Daily News".



Boucher está acusado de asalto en cuarto grado, un delito menor pero que puede acarrear hasta un año de cárcel, y la fiscal del condado, Amy Milliken, no ha descartado que puedan imponérsele más cargos, de acuerdo con el periódico local.