Latinoamérica debe invertir en sus ciudades para lograr prosperidad, dice ONU

EFE

Lima

América Latina debe invertir en sus ciudades para lograr una urbanización de mayor calidad y contribuir así a reforzar sus opciones de crecimiento y prosperidad en una economía del siglo XXI basada en los servicios, afirmó hoy el director Ejecutivo de ONU Habitat, Joan Clos.

En una entrevista con Efe en el marco de su participación en Lima en la "Conferencia CAF: ciudades con futuro", organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, el responsable de la organización de las Naciones Unidas para la vivienda y el urbanismo insistió en que la inversión pública en las ciudades de la región es una "asignatura pendiente".



Razón por la que requiere ser atendida como "las inversiones en infraestructuras" por su valor "estratégico".



"Hay que invertir al igual que se invierte en infraestructuras, ya que la inversión urbana, dada la evolución de la economía mundial, pasa a ser estratégica al igual que los aeropuertos", afirmó el ex alcalde de Barcelona.



"La conflictividad urbana se puede comer las ganancias que se puedan obtener gracias a otros servicios económicos o estructuras de producción", añadió.



Según apuntó Clos, las ciudades de Latinoamérica mantienen muchas necesidades de desarrollo, lo que a su vez también supone "una gran oportunidad" para mejorar y generalizar "una urbanización de mayor calidad que pueda contribuir a reforzar las opciones de crecimiento y prosperidad económica" de los países.



El director de ONU Habitat recordó así que "en la medida en que la economía latinoamericana, como toda la del mundo, se mueve hacia la economía postindustrial de servicios", desarrollar servicios de valor añadido es "una necesidad imperiosa para tener un crecimiento más saludable".



"Y en esa economía, la ciudad tiene un papel muy importante, ya que es el lugar, el terreno, donde los puestos de trabajo de este sector económico de futuro crecen", dijo.



En este camino, Clos alertó sobre los problemas que supone la "corrupción urbanística", una lacra que afecta a todo el mundo y de particular incidencia en la región, y que puede causar "una pérdida de oportunidades, tiempo y opciones" para el desarrollo.



"Evidentemente el urbanismo genera mucho dinero, y es muy fácil en ausencia de un marco jurídico eficaz, caer en la tentación (...) y eso tiene una derivada de segundo nivel, que es que la población desconfíe del gobierno", indicó.



Así pues, Clos apuntó que luchar contra la corrupción es también una "apuesta estratégica para conseguir un buen urbanismo", además de un "avance en la calidad de la democracia" y para "el mejor funcionamiento del sistema económico".



La "Conferencia CAF: ciudades con futuro", congrega desde el jueves en Lima a autoridades y expertos para debatir el desarrollo integral de "ciudades más productivas, resilientes e inclusivas".



Según los organizadores, lo que se pretende es "desafiar los paradigmas actuales en torno a las intervenciones en ciudades, identificando las acciones más efectivas que hoy se están ejecutando exitosamente en algunas ciudades de la región".



Entre otros participantes, además de Clos, participan en la reunión la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti; la ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile, Paulina Saball; y la ministra de la Secretaría Ejecutiva de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay, Soledad Núñez.



También el ministro de Transporte de Argentina, Guillermo Dietrich; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; y la presidenta del directorio del World Wide Fund for Nature (WWF), Yolanda Kakabadse.