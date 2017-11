Trump pedirá al Congreso acabar "inmediatamente" con lotería de visados

EFE

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que pedirá al Congreso que actúe "inmediatamente" para acabar con el programa de lotería de visados al que pueden acceder naciones que tienen pocos inmigrantes en Estados Unidos, y que, según él, permitió llegar al país al terrorista de Nueva York.

"Hoy empiezo el proceso para acabar con el programa de lotería (de visados) para la diversidad. Voy a pedir al Congreso que comience inmediatamente el trabajo para deshacernos de este programa", afirmó Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete.

"Lotería para la diversidad... Suena bonito, pero no es bonito, no es bueno, no ha sido bueno y hemos estado en contra", añadió.

En una serie de tuits esta mañana, Trump se hizo eco de una información de varios medios, entre ellos la cadena televisiva ABC, que asegura que el sospechoso del atentado, Sayfullo Saipov, un uzbeco de 29 años, llegó a EE.UU. hace siete años gracias a la llamada lotería de visados.

Trump ya se había mostrado en contra de ese programa, y en agosto apoyó formalmente un proyecto de ley que lo eliminaría.

El mandatario aseguró que quiere que la inmigración a Estados Unidos esté "basada en el mérito", y que incluya solo "a gente que va a mantener seguro al país".

"No queremos loterías, y no queremos migración en cadena, por la que alguien como él (el sospechoso del atentado) podría traer a muchos miembros de su familia", subrayó Trump.

Preguntado por si cree que esos miembros de la familia de Saipov representarían un riesgo para Estados Unidos, Trump respondió que "ciertamente podrían" suponerlo.

La "lotería de visados para la diversidad" asigna aleatoriamente hasta 50.000 visados al año para los ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos.

El programa fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 en parte para fomentar la entrada de inmigrantes irlandeses, aunque en los últimos años ha beneficiado sobre todo a ciudadanos de África.

Varios países americanos -en concreto México, Colombia, Perú, Brasil, El Salvador, la República Dominicana, Jamaica, Haití y Canadá- están excluidos de la lotería, porque durante los últimos cinco años más de 50.000 nacionales de esas naciones han emigrado a EE.UU., según el Departamento de Estado.

Este martes, después del atentado terrorista, Trump anunció también a través de su cuenta de Twitter que había ordenado "endurecer" los vetos a ciudadanos extranjeros de varios países de mayoría musulmana, sin ofrecer ningún detalle.