Papa Francisco pide a niños afectados por sismos que "miren siempre delante"

EFE

México

El papa Francisco tuvo ayer palabras de aliento para los niños mexicanos del municipio de Jojutla que fueron afectados por los sismos de septiembre a través de una videoconferencia organizada por la iniciativa "Scholas Ocurrentes".

"Miren siempre adelante, lo que ustedes están viviendo ahora es un paso en el camino de la vida para poder después vivir mejor cada día y construir la libertad, la paz, la armonía y todas esas ilusiones que ustedes tienen dentro", dijo a los niños.

Con motivo del acto social Clínicas Reparadoras de Arte que se lleva a cabo en diversos lugares del central estado de Morelos, Francisco exhortó a los pequeños a no tener miedo y a construir caminos de paz y entendimiento, apelando a la unidad como ente "superior a cualquier conflicto".

Así, habló con un grupo de niños de México, entre los que estaban Joaquín, de 8 años, y Teresa, de 11, que se vieron afectados por los terremotos que golpearon el sur y centro de México los días 7 y 19 de septiembre y que causaron la muerte de 471 personas.

"Me gustó mucho la idea, me gustó todo lo que dijo, me inspiró a nunca a volver a rendirme", dijo a Efe la pequeña Teresa Palma después de escuchar el mensaje.

Paloma Mill, del departamento de Comunicación y Desarrollo de Programas de Scholas Ocurrentes, expuso a Efe que la actividad se llevó a cabo "pensando que los niños damnificados podían sacar todo lo que habían sentido".

"Podían expresar de esta manera libre cómo habían sufrido todo esto", agregó.

El encuentro del papa Francisco duró dos horas y se dirigió a jóvenes de diversas edades de México, Argentina, Paraguay y Puerto Rico para hablarles de drogas, inmigración, el cuidado del medioambiente o la problemática del suicidio.

Algunos jóvenes estuvieron también presentes en la sede en Roma de Scholas Ocurrentes, proyecto creado por el papa cuando era arzobispo de Buenos Aires para llevar la enseñanza a las zonas más desfavorecidas

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio (erigida por el Vaticano) presente en 190 países y que a través de su red integra a más de 446.000 escuelas y redes educativas.

Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.