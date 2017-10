Trump felicita a su homólogo de China por su reelección como secretario del Partido Comunista

EFE

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó hoy a su homólogo chino, Xi Jinping, por su reelección como secretario general del Partido Comunista chino y ambos conversaron sobre las tensiones con Corea del Norte y la relación comercial bilateral.



"He hablado con el presidente Xi de China para felicitarle por su extraordinaria elevación. También hemos hablado de Corea del Norte y comercio, ¡dos asuntos muy importantes!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.



"¡Melania y yo estamos deseando estar con el presidente Xi y la señora Peng Liyuan en China dentro de dos semanas, en una visita que esperamos que sea histórica!", añadió.



Trump tiene previsto visitar China dentro de una gira por Asia que tendrá lugar entre el 3 y el 14 de noviembre, y en la que también visitará Japón, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas.



El mandatario estadounidense dio hoy alas a los rumores de que, durante su parada en Corea del Sur, podría visitar la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, en plenas tensiones entre Washington y Pyongyang.



"Prefiero no decirlo, pero les sorprenderé", afirmó Trump al ser preguntado por un periodista sobre si visitará esa zona, en una improvisada conferencia de prensa en el jardín de la Casa Blanca.



Xi fue reelegido hoy, como se esperaba, como secretario general del Partido Comunista chino y jefe de la Comisión Militar Central, durante el XIX Congreso de la formación.



El presidente chino presentó también a los nuevos líderes que con él al frente controlarán el régimen el próximo lustro, un grupo en el que predominan hombres muy cercanos al mandatario y en el que no se percibe un posible candidato a sucederle en la próxima década.