Senador republicano carga contra Trump y renuncia a la reelección en 2018

EFE

Washington

El senador republicano por Arizona Jeff Flake anunció hoy que no buscará su reelección en 2018 al criticar el "áspero" clima político actual y apuntó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, por "socavar diariamente" las "normas democráticas" del país.



"Señor presidente, me levanto para decir: suficiente", afirmó en un discurso en el Senado Flake, quien ha tenido varios encontronazos con el mandatario en los últimos meses en materias como inmigración o comercio.



El legislador, cuyo escaño estaba en juego en las elecciones de medio mandato de 2018, afirmó: "El camino que habría tenido que recorrer para lograr la nominación republicana es uno que no estoy dispuesto a tomar, y que no puedo tomar con buena consciencia".



Trump ha criticado directamente a Flake como "débil" y "tóxico".



"No debemos aceptar nunca como normal socavar diariamente nuestras normas democráticas", remarcó el legislador, de 54 años, que estuvo una década en la Cámara de Representantes y lleva en el Senado desde 2013.



"No seré cómplice o me mantendré en silencio", agregó.



La decisión de Flake se suma al reciente anuncio de otro influyente senador, Bob Corker, quien también comunicó su intención de no competir en 2018 por el escaño por Tennessee que ahora ocupa y también un frontal crítico de la actuación de Trump desde que llegó a la Casa Blanca.



De este modo, se abren dos importantes vacantes en el Senado, donde el Partido Republicano cuenta con una ligera mayoría y que podría verse revertida si los demócratas logran imponer a sus candidatos.