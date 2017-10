Subastarán último óleo de Winston Churchill

EFE

Madrid/Barcelona

El último óleo pintado por el antiguo primer ministro británico Winston Churchill, "The Goldfish Pool at Chartwell", realizado en 1962, se subastará en Londres el próximo 21 de noviembre, anunció hoy la casa Sotheby's.



La sala londinense indicó que la obra, que muestra un primer plano de la balsa de carpas doradas que aún hay en el jardín de la mansión campestre del ex jefe del Gobierno, se ofrecerá en una puja de Arte británico moderno y de postguerra, con un precio máximo estimado de 80.000 libras (unos 105.493 dólares).



Churchill (1874-1965) regaló este cuadro, que se expone en público por primera vez, a su guardaespaldas, el sargento Edmund Murray, que ahora ha decidido ponerlo a la venta, explicó Sotheby's en un comunicado.



La empresa de pujas destaca la relevancia de esta obra por ser la última que pintó antes de morir el ex líder conservador, que se aficionó a la pintura a los cuarenta años.



El óleo es importante también porque está realizado en su querida Chartwell, la residencia en el condado inglés de Kent que desde 1922 hasta su fallecimiento en 1965 compartió con su esposa Clementine y sus hijos, y que inspiró buena parte de su producción artística.



Sotheby's subrayó que los cuadros con estampas de Chartwell -que actualmente puede visitar el público- son muy preciados, y recuerda que en 2014 se consiguió un récord para uno de estos óleos, de 1932, que se remató por 1,8 millones de libras (2,3 millones de dólares).



En la puja del 21 de noviembre figurará otra obra del antiguo dirigente "tory", un paisaje del sur de Francia fechado también en 1922, que Churchill regaló a Maud Elgie, quien fue niñera de sus hijos entre 1919 y 1921.



Este óleo se ofrecerá al mejor postor con un precio máximo estimado de 150.000 libras (197.800 dólares), indicó Sotheby's.