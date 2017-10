Salpicada por escándalo sexual, productora de Weisntein negocia su venta

AFP

Nueva York

El imperio del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, inmerso en un escándalo sexual, se desmorona: su estudio de cine inició negociaciones para su venta y podría ser excluido del sindicato de productores de cine.

The Weinstein Company (TWC) informó el lunes que recibió una inyección inmediata de dinero por parte del fondo de inversión Colony NorthStar (ex Colony Capital), en medio de las dificultades financieras que enfrenta tras el caso de abuso y acoso sexual que involucra a su cofundador.

"Creemos que la inversión y el patrocinio de Colony ayudarán a estabilizar las operaciones en curso de la compañía", señaló el lunes Tarek ben Ammar, miembro de la junta directiva de The Weinstein Company, citado en el comunicado.

Al mismo tiempo, ambas partes iniciaron discusiones sobre una posible compra de los estudios de cine por Colony, propiedad del magnate Tom Barrack, un amigo del presidente Donald Trump.

"Nos sentimos complacidos de invertir en The Weinstein Company para ayudarla a seguir adelante", dijo Barrack, que asociado a unos fondos cataríes, compró en 2010 los estudios Miramax -originalmente creados por Harvey Weinstein y su hermano Bob- y luego los vendió.

El consejo de administración de la TWC -del que renunciaron cuatro de sus siete miembros- deben reunirse el martes en Nueva York para decidir el final de la compañía, según la prensa.

La TWC despidió a Harvey Weinstein el 8 de octubre, luego que The New York Times revelara una larga lista de acusaciones de acoso sexual durante tres décadas, que no para de crecer. La revista The New Yorker publicó también su propia investigación, donde varias actrices lo acusaron de violación.

A pesar de su despido, la empresa no salió ilesa y perdió grandes proyectos de producción.

Apple por ejemplo, canceló un proyecto de serie sobre Elvis Presley, en tanto Amazon dijo estar "revisando (sus) proyectos" con la TWC relativos a dos coproducciones.

Se manejan dos escenarios: la venta de los estudios, que continuarían trabajando con uno o más propietarios nuevos, o su cierre total y la venta de su catálogo de películas y series de televisión.

Las discusiones con Colony descartan por el momento una tercera opción que colocaba a Bob Weinstein y al presidente de la compañía, David Glasser, al frente de la productora con otro nombre.

Barrack, un amante de los "golpes financieros" que fundó Colony en 1991, forjó su fortuna con inversiones en bienes raíces de alto riesgo en Medio Oriente y en créditos inmobiliarios tóxicos en Alemania.

- .MeToo -

La productora estudia la posibilidad de aplazar el estreno de "Current War", su último largometraje de 2017 y previsto para el 24 de noviembre, informó la prensa.

Si se retrasa para 2018, no sería elegible para el la próxima entrega de los ”scar.

Entre la TWC y Miramax, los hermanos Weisntein sumaron más de 300 nominaciones al ”scar y 80 estatuillas.

"Tiempos violentos", "Kill Bill", "Pandillas de Nueva York", "El artista", "Shakespeare enamorado", "El paciente inglés"... destacan entre sus películas más aclamadas.

Weinstein fue expulsado el sábado de la Academia del cine y el sindicato de productores (PGA del inglés) -que le entregó su premio honorífico en 2013- inició un proceso este lunes para cerrar su membresía. La decisión final se tomará el 6 de noviembre.

Ambos organismos apuestan por el fin una especie de epidemia de acoso sexual en Hollywood, que no se limita a Weinstein.

De hecho, algunos críticos se preguntan si otros involucrados en casos similares como Bill Cosby o Roman Polanski recibirán el mismo tratamiento.

La actriz italiana Asia Argento, que acusó la semana pasada a Weinstein de haberla violado, denunció actos similares de un director cuyo nombre no reveló aún.

Entre tanto, la campaña iniciada por la actriz Alyssa Milano -en la que pidió a la gente escribir .MeToo a quienes también fueron víctimas de acoso sexual- ha recibido más de 30.000 respuestas.

El fiscal de Nueva York, Cy Vance, anunció una auditoría externa de las donaciones a su campaña, luego que fuera cuestionada su decisión de no presentar cargos contra Weinstein al ser denunciado -con una grabación- por la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez.

Según el Times, el abogado del productor en ese caso contribuyó a su campaña electoral.