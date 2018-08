ARLENE REYES SÁNCHEZ

Vivimos de manera tan veloz, tan deprisa, que nos olvidamos de las pequeñas cosas. De ser empáticos y asertivos con las personas que nos rodean. Es cierto, muchas veces las 24 horas del día no son suficientes para todo lo que anhelamos y tenemos que hacer. Para dar calor a esos amigos, para demostrar afecto. No obstante, la cordialidad siempre hará que nuestros días tengan mayor significado: devolver una llamada al finalizar la jornada laboral, escribir un correo. Cita la experta mexicana en protocolo Gabriela Cano Rubio que “no responder e-mails denota falta de respeto y profesionalismo”. Así lo creo, trato en medio de mis rutinas dar respuestas a estos sean afirmativas o negativas; valorar ese tiempo de escritura. Si bien cada ser humano define y determina sus prioridades, así como también sé que muchas veces no podemos responder a todos, pero hagamos el intento. Seamos más receptivos.