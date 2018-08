Gracias a ‘Ser Humano’

Xiomarita Péprez

El equipo de producción del programa Ser Humano llegó a mi refugio folklórico a las 9:15 de la mañana, luego de una odisea para materializar ese encuentro, que se estuvo planificando desde Estados Unidos, luego del vídeo que se convirtió en viral mundialmente. Desde Santo Domingo me contactaron para esta planificación y se hizo realidad después de mi llegada al país el 8 del mes de julio. Que si la hacemos aquí, que si la hacemos allí y decidimos que fuera en mi casa. Nunca en mi vida había recibido tantas sorpresas juntas y menos a mis 63 años cumplidos en este mismo mes de agosto, Día Mundial del Folklore. Yo, una doña que aunque baila dembow y típico no debe ni puede recibir tantas noticias, aunque sean buenas, quería un “brei” para desahogarme, pero yo estaba “añugada”, como decimos en “monte adentro”. Ver y escuchar a Divina Estrella dando un bellísimo testimonio después de 44 años de haberla conocido fue para mí emocionante. Mi primera profesora en el Ballet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), también en el montaje de la coreografía para la inauguración y clausura de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe ’74, en el que participé. Si observan bien el video, a partir de ahí comenzaron las lágrimas a fluir y la voz a quebrarse. No era para menos. José Lora (Checho) me fue llevando lentamente a su cometido, iba hilvanando nombres, situaciones y nunca pensé que la producción del programa iba a ser capaz de traer a Nathalia, Noelia y Amelia a su hogar materno, estando las tres fuera del país, no me lo creía. Me preguntaba ¿Y cómo se comunicaron con ellas, con Divina...? no lo entendía. Y Rosa Francia, que casi la iba a “murmurar” y se aparece de repente, pensé que era un celaje. Debo felicitar al equipo del programa por el detalle de escoger a Divina, que la quiero mucho, por darme apoyo emocional cuando mi madre falleció. La grabación quedó excelente, espontánea, sin presión y con calidad. Gracias María Elena Núñez, Checho, Gelen Gil, Yessy Pérez, Angie Hernández, Kendry Pérez, Orlando Morales, Wesley Mojica, Fanny Ramírez y Caty Rodríguez, por su entrega, por hurgar en lo más recóndito para hacer un trabajo humano. ¡Yessy, gracias por tu paciencia!