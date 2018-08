Sabrina Brugal

Buen día para todos. No sé usted, pero yo recuerdo los paseos escolares que organizaban los centros educativos en mi tiempo de estudiante. No había muchas opciones, pero salíamos y era muy emocionante. Por lo regular nos llevaban a los museos, a los monumentos y a otras entidades que guardan parte de nuestra historia. Con pena, veo ahora cómo pocas instituciones se abocan a realizar este tipo de excursión. Así que hoy me atrevería a invitarles a que lleven a sus alumnos al Museo de Arte Moderno, al Museo del Hombre Dominicano, al Museo de Historia Natural, así como a otros que han surgido con el tiempo, como por ejemplo, el Museo del Ámbar, y otros que dejan una enseñanza en los alumnos, así sea el del ron, pues ahí aprenden sobre su producción, su comercialización, historia y todo lo que tiene que ver con esta bebida. Porque los paseos no son solo para distraerse y salir de las aulas, sino para instruir al alumno sobre el destino a visitar. Es como tomar clase fuera de la escuela. Hoy día, la ciudad (o más bien el país completo) tiene muchos atractivos turísticos, culturales y religiosos que pueden contribuir a la educación, y al mismo tiempo a que los alumnos aporten al fortalecimiento del turismo. Todos podemos ayudar al desarrollo del país aunque sea paseando, mientras vamos aprendiendo. Hasta la próxima semana. Chao.