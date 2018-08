Hasta luego don Melitón

Marta Quéliz

A Ynmaculada Cruz Hierro y a mí no solo nos une el ser colegas y compañeras de trabajo. Nuestra relación tiene otro nombre: hermandad. Nos conocemos desde que entramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a finales de los 80. Esto quiere decir que en su familia tengo a otra familia y que a ella le pasa lo mismo con la mía. Precisamente por esto es que la partida de su padre, don Melitón, me causa tanto pesar. A él lo conocí junto a su esposa doña Sonia y a todos los hermanos de Ynma. No se preocupó por saber sobre mí más de lo que tenía que saber: que según él, yo venía de una buena familia. Me abrió las puertas de su casa, donde tengo guardados tantos recuerdos. Conforme pasaba el tiempo, esas puertas se hicieron más amplias para que pudiera entrar toda mi familia. La mía también hizo lo propio. Cada vez era más fuerte el vínculo entre ambas partes. Aprendí a verlo como otro padre. Tanto es así, que el mismo respeto que le dispensaban sus hijos, se lo tuve. Me acogía a sus normas y a sus reglas que, aunque fuertes, fueron muy acertadas. Era un hombre de carácter, pero amoroso. Siempre apoyó a sus hijos en su camino hacia la preparación, y Dios le dio la oportunidad de ver y disfrutar sus éxitos. No desmayó en su lucha por contribuir, inclusive, con la crianza de sus nietos, para quienes se convirtió más que en un abuelo, en un padre. Hoy su partida entristece no solo a su esposa, sus hijos, nietos y a toda su familia, sino a todos los que le conocimos y disfrutamos en gran medida de su solidaridad. A él lo lloran también aquellos que día a día recibían de su propia mano, los plátanos para el desayuno y la cena, o la “bola” para irse en su vehículo de Bacuí hasta el pueblo de La Vega. En esa etapa de mi vida aprendí que no hay que estar en una ciudad fabulosa para ser parte de ella. Yo disfruté de ese lugar de ensueño que don Melitón ideó en su campito para ayudar a los más necesitados. Soy testigo de su obra, de su entrega y, de la devoción que tenía hacia la Virgen de Fátima, hasta el final de sus días. En paz descanse don Melitón.