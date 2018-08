Comunicadora social, modelo y maestra de ceremonias: así es la nueva Miss RD Universo

A MI DIOS TODA LA GLORIA Y HONRA; gracias a mi familia quien al igual que yo se entregaron cuerpo y alma para lograr esta victoria; gracias a Sandro Guzmán y su equipo por moldearme y enseñarme a dar lo mejor de mi; GRACIAS LAGUNA SALADA, ustedes fueron mi motor en el escenario, que orgullosa me siento de aportar a mi municipio de forma que a ellos les enorgullezca. A todas mis compañeras, felicidades por brindar siempre su máximo potencial, su carrera apenas inicia por el TALENTO LES REBOSA DEL CUERPO; debo de hacer una mención especial a mi AMIGA @taniamartinezofficial primera finalista, ver el video de la coronación y notar tu emoción me brinda una alegría inmensa, gracias por ese gesto que me marcará de por vida. Solo les digo que mi trabajo solo inicia, me entregaré cuerpo y alma para que República Dominicana obtenga su SEGUNDA CORONA EN MISS UNIVERSE. Y por supuesto gracias a @missrduniverseoficial por brindarnos esta plataforma, me comprometo con ustedes para dejar en alto nuestra bandera tricolor.

