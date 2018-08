Tu mente, tu actitud

Carmelsy Confesor

Cuando escuchaba hablar del “poder de la atracción”, era como si se tratase de una historia de utopía que – en ese momento de “ceguera mental”- asumía se refería a personas extremadamente positivas.

Pues con el paso del tiempo, las vivencias y con esos números aumentando a la derecha, me he vuelto “la mamá del poder de la mente”.

Y no me declaro el ente más positivo- me siguen llegando mis días menos optimistas que otros- pero he practicado con furor el poder de nuestra mente por encima de cualquier situación. ¿Exagerado? No.

Y eso me hizo recordar hace unos días, cuando mi madre moría de miedo por el resultado de una biopsia. En plena reunión familiar en el patio de mi casa materna, Claudio (mi esposo y cirujano) le enunció aquel discurso que me hizo entender que somos lo que pensamos.

Él le dijo que no hay un estudio científico que lo certifique del todo, pero entre los pacientes que opera, siempre resultan sanando y saliendo sin dificultades aquellos que van a consulta con una mente positiva.

Sí, esos que llegan pensando que van a sanar y que todo va a salir bien. Mami, una mujer creyente, reaccionó y, tras su encantadora sonrisa lo asumió. Su resultado fue alentador, gracias a Dios.

Y fue una de las tantas lecciones que me deja la vida. Es cierto que podemos pensar que, ahora mismo, el mundo se nos cae. Pero de seguro, si asumimos una mejor actitud ante la vida, nuestro alrededor cambiará y nuestro estado anímico lo agradecerá. Decide ser feliz, ser real y creer que siempre, siempre habrá un mejor mañana.