Juan F. Puello Herrera

Salmo

Isaías 12,2-3.4bcd.5-6

“Ha cesado tu ira y me has consolado”. Cuántas veces le hemos preguntado al Señor si todavía está airado con lo que hemos hecho a causa de nuestros pecados. Desde el momento que percibimos que el Señor ya no está “guapo” con nosotros proclamamos su salvación y viene una paz inusitada que llena la vida entera.