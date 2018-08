Carmenchu Brusíloff

En la recién celebrada ceremonia de reconocimientos de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, hubo uno muy especial: el homenaje póstumo a Pía Rodríguez de Goris, por su trayectoria profesional. Fue una de las mujeres pioneras en el periodismo de República Dominicana. Bien merecido. Honrar honra.

Un atractivo tour a Europa

Este lunes, en la sección La Vida del Listín, leí un anuncio de Emely Tours promoviendo cuatro salidas especiales a Europa. Al ver los precios, y entendiendo que incluye los boletos aéreos, opino que es una oportunidad que no puede desperdiciar quien todavía no conoce el Viejo Continente. Se visitarán cuatro países: España, Francia, Suiza e Italia. Las salidas son 15 de septiembre, 20 de octubre, 17 de noviembre y 29 de diciembre. Me pregunto en qué ciudad estarán el día de fin de año. Apetece pasarlo en un clima ¡frío!

Veintitrés tipos de café

¿Conoces a Caffe Tal? Es ‘La bottega del café’, un local pequeño, pero cuyos atentos empleados comentan con satisfacción que cuentan con 23 tipos de café expreso y 17 marcas de café. En cuanto a bocadillos hay varios tipos. Entre estos croissants, tanto salados como dulces. Comí el relleno de nutella. Buenísimo. (El croissant me está prohibido en mi dieta de salud, peroÖ ). El café funciona en Plaza La Esperilla, calle Armando Rodríguez esquina Marie Curie, casi frente al restaurante Boga Boga. Es un sitio apetecible para compartir un rato con gente amiga.

Fundas plásticas biodegradables

Pensaba que el plástico no se degrada, sino al cabo de cientos de años. Pero las fundas de basura Mr. Bag dicen ser plásticas, pero a la vez aparece la palabra ‘biodegradables’ en ellas. Imagino que hay tecnología que lo permite.