Alergia en los dedos de las manos

Antonio Castillo

Pregunta:

Buenos días, doctor Castillo:

Tengo un gran problema en los dedos de las manos, a tal extremo que no puedo trabajar. Me he tratado con varios médicos y todos me dicen que es alergia. Me indican medicamentos que los uso por cierto tiempo, mejoro pero a los dos o tres días de pararlos vuelven a salir estas lesiones, que según la biopsia que me hicieron es una dermatitis por contacto.

Me hicieron una prueba del parche para ver a qué soy alérgico y el resultado fue negativo. Lo único que me ha mejorado es la crema de clobetasol, aplicándola por las noches en los dedos y envolviendo estos en un plástico.

La verdad, doctor, que ya no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Gracias

Juan Eladio C.

Respuesta:

Estimado Juan Eladio:

Creo que debería repetirse la prueba del parche, pero esta vez sin que estés usando el clobetasol, ya que este medicamento pertenece al grupo de los esteroides más potentes de todos y si lo usas y se te hace el parche al mismo tiempo, la prueba podría dar resultados negativos. Además de eso, debería hacerse la prueba del parche con los materiales con los que estás trabajando, que veo que trabajas en la piel y también posiblemente con colorantes, lo cual también tendría que ponerse en la prueba del parche.

Por último, sería bueno saber a través de la historia clínica si podría existir alguna enfermedad tipo sistémica que en este momento solamente te esté afectando los dedos de la mano.

Creo que un buen dermatólogo y/o alergista que te tome una buena historia y te haga lo anterior podría encontrar la causa de tu problema.

Espero haberte ayudado.