Asunto de crianza

Carmelsy Confesor

@carmelsyc

Mientras caminaba por los pasillos de una importante tienda por departamentos, me sorprendió ver la ajetreada faena de madres que iban acompañadas de sus hijos, mientras elegían los citados útiles escolares.

Conversaciones muy graciosas se escuchaban en los concurridos pasillos… Pero la de una madre de no más de 37 años que le discutía a su hijo porque este quería un cuaderno de un estampado de cerezas (cherry), no puede evitar escucharla. Y he ahí donde recapacité de los estigmas sociales y sus derivados. Y el punto fue tal, que una nalgada coronó al infante de no más de 4 o 5 años.

Unos días después, en mi constante perturbación por la educación de mi país –porque me duelen las escandalosas estadísticas negativas–, una compañera de trabajo me narró cómo vio a una abuela, apoyarle a su nieto este golpeara a una niña (su prima) en el Metro de Santo Domingo; ello mientras su madre –que iba con ellos– le explicara al niño que a las niñas no se les pega… ya saben que la fuerza de la abuela ganó la batalla.

¿El resultado? Niños criados con estereotipos equivocados y con la violencia marcada en cada accionar. ¿Lo peor? Son mujeres quienes crían a esos dos niños que crecerán con complejos, machismo y falta de autoconfianza.

Hoy es un buen día para revisarnos…