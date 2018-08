Un viaje a Nueva York con poco presupuesto

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Las grandes edificaciones, los parques que forman parte de la poblada ciudad, las luces y los rincones especiales la hacen merecedora de tu próximo destino turístico.

¿Quieres ver la Estatua de la Libertad, entrar a museos de arte, ver la ciudad desde las alturas y visitar muchos lugares sin pagar?; pues te daremos algunas recomendaciones para "sacarle el jugo” a esta aventura, asistir a diferentes sitios gratuitamente y cuidar tu bolsillo.

Museo de Arte Moderno

Si eres de esos que ama las obras de arte, la cultura y las esculturas de grandes maestros de la pintura como Pablo Picasso, Vicent Van Gogh y Paul Cézanne, el Museo de Arte Moderno (MoMA) te encantará.

Y a pesar de que todos los días se paga un ticket de entrada entre 14 y 25 dólares, un truco para acceder gratis es ir los viernes, de 4:00 a 6:00 de la tarde. Así podrás ver la obra más famosa del museo, La noche estrellada, del pintor neerlandés Vicent Van Gogh.

Grand Central Terminal

Desde los techos hasta los detalles parecen haber sido sacados de una película romántica, y es que el Grand Central Terminal es una de las estaciones de trenes más bellas de Estados Unidos. De seguro recordarás escenas de filmes de Charles Chaplin o de shows de televisiones más modernos como “Gossip Girl”.

Washington Square Park. París y Berlín no son las únicas ciudades con arcos de triunfo, Nueva York también tiene este monumento. En el Greenwich Village, al sur de Manhattan, está el arco del triunfo de Washington Square Park, su construcción se debió al centenario del presidente estadounidense, en 1892, y quien tuvo su posesión presidencial en Nueva York.

High Line Park. Un parque diferente, entre las edificaciones, sobre todo con una característica peculiar: es flotante. En el distrito de Chelsea, está High Line, un parque único que está ubicado donde estaban los rieles de los ferrocarriles, y que tiene a sus alrededores un jardín botánico con algunas de las plantas que crecieron luego de que desapareciera la vía de trenes.

Central Park. Definitivamente un lugar que no se te puede quedar en tu visita a la Gran Manzana es el gigantesco Central Park, conocido por tener la mayor cantidad de visitantes cada año y es uno de los famosos del mundo, debido a sus múltiples apariciones en videos musicales, programas de televisión, series y películas.

Times Square. Si vas a Nueva York y no pasaste por Times Square, puedes decir que no fuiste. Esta es una zona emblemática de Manhattan, ubicada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Su nombre proviene de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, “The New York Times”, que antes estaba en los edificios de One Times Square.

Estatua de la Libertad

¿Quién no ha soñado con ver la Estatua de la Libertad? Este característico símbolo está ubicado entre el río Hudson y la isla Ellis, en la Isla de la Libertad. Verlo podría resultar costoso, ya que hay un barco especial para observarla de cerca, sin embargo, lo que algunos no saben es que también existe un medio de transporte que te permite ver este emblemático regalo hecho por los franceses. El ferry de Staten Island, sale cada 15 minutos del puerto, está abierto las 24 horas del día, y es una de las opciones favoritas de los turistas, porque es totalmente gratis.

Puente de Brooklyn

Pocos son los lugares donde se puede tener una vista panorámica de la espectacular isla de Manhattan sin pagar, sin embargo, hay uno con un trasfondo histórico importante y con vistas grandiosas desde diferentes puntos de la ciudad, como el río Hudson, el Empire State Building y la Estatua de la Libertad.

La Biblioteca Pública de Nueva York

Para aquellos que prefieren disfrutar de un buen libro, también hay un espacio en donde pueden pasar un momento de relajación y paz, y es que la Biblioteca Pública de Nueva York es una de las más importantes de América y del mundo, por tener miles de títulos a disposición de sus visitantes. Fundada en 1895 y con una colección de 53 millones de libros; es la segunda más grande de Estados Unidos.