Alimentación sana y balanceada en los niños

Diversos estudios han demostrado que los alimentos que ingiere una madre durante el embarazo, los cuales llegan al feto por el líquido amniótico, al nacer, son aceptados por el bebé durante su etapa de crecimiento.

Aunque esto es cierto, la nutrióloga clínica Taiana Ubiñas del Centro Nutrifit, afirma que no siempre pasa con todos. “Al momento de introducir los alimentos se debe tener paciencia, porque el primer reflejo ante cualquier primer bocado es el de escupir o sacar la comida de su boca. Debemos insistir hasta que sea aceptado por su paladar”, externó.

A veces muchos padres se quejan porque su hijo o hija no come ni frutas ni vegetales, olvidándose que esta conducta fue adoptada al momento de la introducción de los alimentos, porque no se tomó el tiempo para educarles el paladar.

“Cuando nos encontramos con esta situación en los niños, lo primero es hacerles conscientes a ellos de la importancia de la ingesta de estos alimentos, hablarles de ellos y lo bien que hacen a nuestra salud. Involucrarlos en el proceso e incluso hacer dinámicas.

Por ejemplo, esta semana juguemos con el guineo, comerlo en diferentes formas todos los días y con diferentes cosas (picado, en helado, en jugo, en mermelada, con pancakes, etc.), de alguna manera le agradará, pero debe estar involucrado con todo”, expresó.

En los niños, la alimentación debe ser igual de variada y equilibrada que en los adultos. Ubiñas plantea que no puede faltar la ingesta de nutrientes esenciales como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. Esto deberá ir cambiando, según el crecimiento, los gustos, condición de salud e incluso si realizan alguna actividad física.

• LOS CARBOHIDRATOS les dan la energía para desarrollar sus actividades (panes, galletas, maltas, frutas, etc.).

• LAS PROTEÍNAS, que les ayudan en la formación y construcción de los tejidos y ante lesiones musculares durante las actividades físicas. Estas se encuentran en yogures, quesos, huevos, habichuelas, entre otros.

• GRASAS, que son también fuente de energía y proporcionadas en cantidades adecuadas y en combinación con otros nutrientes, son de gran ayuda.

• LAS VITAMINAS Y MINERALES intervienen, entre otras cosas, en procesos metabólicos indispensables para el buen desarrollo (frutas, jugos, semillas, entre otros).

• AGUA Y FIBRA.

“Lo ideal es que sean cinco comidas al día: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena, tanto en niños como adultos. Sin embargo, si es necesario hacer una o dos más, esto será determinado por alguna condición de salud, si el paciente hace alguna actividad física muy intensa,® si el niño tiene una carga de ansiedad que le haga necesario comer, etc.”, agregó.

Dijo además, que aunque sean cinco comidas, los niños comen hasta donde pueden. Su estómago tiene una longitud que va con su edad y no debe someterse a más de lo que cabe, porque allí es donde los mismos padres lo hacen más grande y con mayor capacidad, desarrollando niños en sobrepeso u obesos.

¡De vuelta a clases! Entonces… ¿cómo debe ser la merienda escolar?

Esa es justo la pregunta que se hacen muchas madres en su búsqueda desesperada por darles alimentos de calidad a sus hijos, dentro de una sana y balanceada alimentación.

La nutrióloga Taiana Ubiñas destaca que la merienda escolar es importante porque les ayuda en su proceso educativo, de manera física y mental y esto no solo se logra supliéndoles alimentos que sacien su hambre, sino alimentos que conformen una merienda nutritiva y equilibrada.

En cuanto al consumo de dulces y golosinas, ya que en el colegio los padres tienen menor control sobre los niños en este aspecto, Ubiñas aclara no debe prohibírsele, pero sí orientarles que es algo que no tiene ningún aporte nutritivo.

Opciones de meriendas para tus niños en la escuela, diseñadas por la nutrióloga taiana ubiñas

• ¾ taza de macarrones con queso y una ciruela en fruta.

• Una porción de pudín de batata y una mandarina pequeña.

• Un huevo hervido con un rollito de mozzarella y jamón de pavo + seis uvas sin semillas.

• Medio sándwich en pan integral untado de mermelada de piña y una lonja de jamón de pavo + una taza de piña picadita.

• Medio pan pita relleno con zanahoria rallada, maíz y queso mozzarella picadito y dos cucharadas de salsa pizza.

• ¾ taza de puré de batata con una cucharada de pasta de jamón y queso+ ¼ de manzana verde.

• Dos galletas de avena con granola, untadas de cream cheese y pedacitos de queso encima + porción de sandía.

• ½ taza de mangú de plátano maduro con dos onzas de cream cheese dentro de una lonja de jamón de pavo y hacer un rollito+ media naranja

• 2 minipitas rellenos con tomaticos, queso ricota o el de su preferencia + seis onzas de yogur de frutas.

• Taiana Ubiñas opina que los estimulantes de apetito son un método usado hace muchos años. Esta medida no es utilizada por profesionales de la salud, aunque siguen distribuyendo dichos productos y los mismos se pueden adquirir sin prescripción médica, desde su punto de vista, los pacientes que durante su infancia fueron sometidos a grandes dosis de estimulantes, son quienes actualmente tienden a generar más obesidad en su adultez.